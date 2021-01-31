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31 Oca 2021 - 15:03- Spor G: 31 Oca 2021 - 15:04

İlimtepe’ye yaşam merkezi ve spor salonu yapılıyor
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, kültür ve yaşam merkezi ile spor salonunun yapılacağı İlimtepe’de incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Osman Yurt ile birlikte incelemelerde bulunan Şener Söğüt, Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam Merkezi gibi aynı konseptte İlimtepe’de de kültür ve yaşam Merkezi yapacaklarını belirtti. Ayrıca bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda bir de spor salonu kazandıracaklarını söyleyen Başkan Söğüt, "Kültür Merkezimiz içerisinde KOMEK, sağlık ocağı, muhtarlığımız var. Bunlara ek olarak kültür ve yaşam merkezi ile spor salonu da yer alacak. Bölgenin sosyal ve ekonomik anlamda merkezi konumuna gelecek" ifadelerini kullandı.
# Körfez

31 Oca 2021 - 15:03 - Spor

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