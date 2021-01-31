Numan Çürüksu: Beni tanısalar bunu demezler

Kocaelispor’da Sarıyer maçının 15. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Numan Çürüksu, Sarıyer’in güçlü bir takım olduğunu ve rakibi net bir skorla mağlup ettikleri için mutlu olduklarını belirtti. Numan kendisini yargılayanların yorumlarına saygı duyduğunu ancak, kendisinin bulunduğu her ortamı sahiplendiğini ifade etti

ÇOK ZOR GOL YİYEN BİR TAKIMI MAĞLUP ETTİK

Birlik beraberlik içinde başarılı olacaklarına inandığını ifade eden Numan şu şekilde konuştu: Hocamın gelişi ile yeni transferlerle bu kötü sahada, Sarıyer gibi çok zor gol yiyen ve mağlup olan bir takım karşısında net bir skorla, oyunla galip gelmek mutluluk verici. İnanıyorum ki arkadaşlarımız sonraki maçlarda da aynısını sahaya yansıtacaktır. Birlik beraberlik içinde Kocaelispor’u layık olduğu yere çıkarmak için uğraşacağız.

HER GİTTİĞİM YERDE AYNIYIM

Oyundan çıkmak zorunda kaldım. Saha çok ağırdı. Sol alt adalemi zorladım. Sanıyorum yırtık var.Bazı şeyleri sosyal medya üzerinden konuşmamak gerekir. Aidiyet hissiyatımızı tartışanlar oluyor. Olabilir, saygı duyarız ama bizi gerçekten tanıyan insanlar, bulunduğumuz yerleri nasıl sahiplendiğimizi iyi bilirler. Bir insanı tanımadan bu tür şeyleri yaftalamak çok yanlış. Bulunduğumuz her yerde, gerek saha içinde gerekse de saha dışında mutlaka faydalı olmaya çalışmışızdır.