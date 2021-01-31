Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
31 Oca 2021 - 15:04- Spor G: 31 Oca 2021 - 15:07

Numan Çürüksu: Beni tanısalar bunu demezler
mask

Kocaelispor’da Sarıyer maçının 15. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Numan Çürüksu, Sarıyer’in güçlü bir takım olduğunu ve rakibi net bir skorla mağlup ettikleri için mutlu olduklarını belirtti. Numan kendisini yargılayanların yorumlarına saygı duyduğunu ancak, kendisinin bulunduğu her ortamı sahiplendiğini ifade etti

ÇOK ZOR GOL YİYEN BİR TAKIMI MAĞLUP ETTİK

Birlik beraberlik içinde başarılı olacaklarına inandığını ifade eden Numan şu şekilde konuştu: Hocamın gelişi ile yeni transferlerle bu kötü sahada, Sarıyer gibi çok zor gol yiyen ve mağlup olan bir takım karşısında net bir skorla, oyunla galip gelmek mutluluk verici. İnanıyorum ki arkadaşlarımız sonraki maçlarda da aynısını sahaya yansıtacaktır. Birlik beraberlik içinde Kocaelispor’u layık olduğu yere çıkarmak için uğraşacağız. 

HER GİTTİĞİM YERDE AYNIYIM

Oyundan çıkmak zorunda kaldım. Saha çok ağırdı. Sol alt adalemi zorladım. Sanıyorum yırtık var.Bazı şeyleri sosyal medya üzerinden konuşmamak gerekir. Aidiyet hissiyatımızı tartışanlar oluyor. Olabilir, saygı duyarız ama bizi gerçekten tanıyan insanlar, bulunduğumuz yerleri nasıl sahiplendiğimizi iyi bilirler. Bir insanı tanımadan bu tür şeyleri yaftalamak çok yanlış. Bulunduğumuz her yerde, gerek saha içinde gerekse de saha dışında mutlaka faydalı olmaya çalışmışızdır.

# Kocaelispor

31 Oca 2021 - 15:04 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başiskele’de spor salonları yeniden hizmete açılıyor mask
Başiskele’de spor salonları yeniden hizmete açılıyor
İlimtepe’ye yaşam merkezi ve spor salonu yapılıyor mask
İlimtepe’ye yaşam merkezi ve spor salonu yapılıyor
Hasan Fırat Okul: Daha dikkatli olan kazandı mask
Hasan Fırat Okul: Daha dikkatli olan kazandı
İzmit Belediyespor’dan mucize sonuç: 74-68 mask
İzmit Belediyespor’dan mucize sonuç: 74-68
Akçay: Eleştiriye açık birisiyim mask
Akçay: Eleştiriye açık birisiyim
Manisa FK, Kemal Rüzgar’ı alıyor! mask
Manisa FK, Kemal Rüzgar’ı alıyor!
Anket Darıca Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Nilüfer Özlüce'de 294 m2 tripleks villa icradan satılık mask
Nilüfer Özlüce'de 294 m2 tripleks villa icradan satılık
İzmit’li sanayiciye Japon mühendisler hayran kaldı mask
İzmit’li sanayiciye Japon mühendisler hayran kaldı
Ölmek üzereyken bulundu! Şimdi görenler şaşırıyor mask
Ölmek üzereyken bulundu! Şimdi görenler şaşırıyor
Arif Kızılkaya vefat etti mask
Arif Kızılkaya vefat etti
Dışarıya çıkarken dikkat! Kocaeli'ye fırtına geliyor mask
Dışarıya çıkarken dikkat! Kocaeli'ye fırtına geliyor
İzmit Belediyesi Vadi İzmit evlerini satışa çıkarıyor mask
İzmit Belediyesi Vadi İzmit evlerini satışa çıkarıyor

GALERİ

Avusturya’da 1 yıl beklediği özel eğitimi Kocaeli'de 1 ayda aldı mask
Avusturya’da 1 yıl beklediği özel eğitimi Kocaeli'de 1 ayda aldı
Günlük kiralık evdeki cinayet şüphelisi Kocaeli’de yakalandı mask
Günlük kiralık evdeki cinayet şüphelisi Kocaeli’de yakalandı
İzmit Körfezi’nde büyüleyen gün batımı mask
İzmit Körfezi’nde büyüleyen gün batımı
Doğum günü partisinde yakalandı, 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti mask
Doğum günü partisinde yakalandı, 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti
CHP’li Tarhan rozet takma törenine katıldı. mask
CHP’li Tarhan rozet takma törenine katıldı.
Kocaeli'de bir takside bakın kaç kaçak göçmen çıktı? mask
Kocaeli'de bir takside bakın kaç kaçak göçmen çıktı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL