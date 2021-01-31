İşte takımlarımızda gelen-giden raporu

Profesyonel futbolda transfer tescil dönemi 1 Şubat Pazartesi akşamı sona erecek. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve 5 futbolcuyu kadrosuna katan Kocaelispor, Teknik Direktör Erhan Altın ve 8 futbolcuya ise teşekkür etti. 10 numara pozisyonu için bir transfer daha yapma ihtimali bulunan yeşil siyahlılarda hedef 1. Lig’e yükselmek. İlimiz temsilcileri Belediye Derincespor ve Gölcükspor da takviye yaparken, Darıca Gençlerbirliği’nin ise transfer yasağı bulunuyor. Profesyonel takımlarımızın devre arasındaki transfer hareketliliği şu şekilde.
KOCAELİSPOR GELENLER
Mustafa Reşit Akçay – Teknik Direktör
Burak Süleyman – Göztepe’den kiralık – Kanat forvet – 10 numara
Yılmaz Özeren – Altay’dan transfer – 1.5 yıllık anlaşma - 6 ve 8 numara pozisyonları
Tahir Babaoğlu – Keçiörengücü’nden kiralık –Santrfor
Musa Nizam–Akhisar’dan transfer – 1.5 yıllık anlaşma – sol bek – sol stoper
Yusuf Emre Baran – Almanya Aalen’den geldi - 3.5 yıllık anlaşma yapıldı - santrfor
GİDENLER
Erhan Altın– Teknik Direktör – Her hangi bir takımla anlaşmadı
Muhammed Gönülaçar – Tuzlaspor’a transfer oldu
Cerem Talha Dinçer – Amedspor’a transfer oldu
Hakan Demirci – Kahramanmaraş’a transfer oldu
Bilal Çubukçu – Her hangi bir takıma transfer olmadı
Aydın Karabulut – Ankaraspor’atransfer oldu
Erdinç Karakaş – Erokspor’a transfer oldu
Onur Öztonga – Erokspor’a kiralandı
GÖLCÜKSPOR GELENLER
Cihan Halil – Vanspor’dan geldi – Kanat forvet
Bilal Yener Arıca – Bayburt’tan geldi - 10 numara pozisyonu
Aybars Atilla Garhan – Ofspor’dan geldi – Santrfor
Emirhan Atilla – Mardin Fosfat’tan geldi – Kanat forvet – 10 numara pozisyonu
Abdurrahman Üce – Mardin Fosfat’tan geldi - Ön libero
GİDENLER
Batuhan Boyoğlu– Bayrampaşaspor’a transfer oldu
Oğuzhan Türkmen – Kızılcabölükspor’a transfer oldu
Arif Acar – Mardin Fosfatspor’a transfer oldu
Tayfun Bebek – Yozgat 1959’a transfer oldu
Zekeriya Kaçaroğlu - Henüz bir takımla anlaşmadı
Barış Şaffak – Henüz bir takımla anlaşmadı
Adem Parlak - Henüz bir takımla anlaşmadı
BELEDİYE DERİNCESPOR GELENLER
Sefa Durmuş–Karacabey Birlikspor’dan geldi – Kanat forvet
GİDENLER
Gökhan Günel – Fatsa Belediyespor’a transfer oldu
Arda Kürşat Kaya – Kemerspor’a transfer oldu
Darıca Gençlerbirliği’nin transfer yasağı bulunuyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.