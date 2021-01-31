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31 Oca 2021 - 15:07- Spor G: 31 Oca 2021 - 15:09

İşte takımlarımızda gelen-giden raporu
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Profesyonel futbolda transfer tescil dönemi 1 Şubat Pazartesi akşamı sona erecek. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve 5 futbolcuyu kadrosuna katan Kocaelispor, Teknik Direktör Erhan Altın ve 8 futbolcuya ise teşekkür etti. 10 numara pozisyonu için bir transfer daha yapma ihtimali bulunan yeşil siyahlılarda hedef 1. Lig’e yükselmek. İlimiz temsilcileri Belediye Derincespor ve Gölcükspor da takviye yaparken, Darıca Gençlerbirliği’nin ise transfer yasağı bulunuyor. Profesyonel takımlarımızın devre arasındaki transfer hareketliliği şu şekilde.

KOCAELİSPOR GELENLER

Mustafa Reşit Akçay – Teknik Direktör

Burak Süleyman – Göztepe’den kiralık – Kanat forvet – 10 numara

Yılmaz Özeren – Altay’dan transfer – 1.5 yıllık anlaşma - 6 ve 8 numara pozisyonları

Tahir Babaoğlu – Keçiörengücü’nden kiralık –Santrfor

Musa Nizam–Akhisar’dan transfer – 1.5 yıllık anlaşma – sol bek – sol stoper

Yusuf Emre Baran – Almanya Aalen’den geldi - 3.5 yıllık anlaşma yapıldı - santrfor


GİDENLER 

Erhan Altın– Teknik Direktör – Her hangi bir takımla anlaşmadı

Muhammed Gönülaçar – Tuzlaspor’a transfer oldu

Cerem Talha Dinçer – Amedspor’a transfer oldu

Hakan Demirci – Kahramanmaraş’a transfer oldu

Bilal Çubukçu – Her hangi bir takıma transfer olmadı

Aydın Karabulut – Ankaraspor’atransfer oldu

Erdinç Karakaş – Erokspor’a transfer oldu

Onur Öztonga – Erokspor’a kiralandı


GÖLCÜKSPOR GELENLER

Cihan Halil – Vanspor’dan geldi – Kanat forvet

Bilal Yener Arıca – Bayburt’tan geldi - 10 numara pozisyonu

Aybars Atilla Garhan – Ofspor’dan geldi – Santrfor

Emirhan Atilla – Mardin Fosfat’tan geldi – Kanat forvet – 10 numara pozisyonu

Abdurrahman Üce – Mardin Fosfat’tan geldi - Ön libero


GİDENLER

Batuhan Boyoğlu– Bayrampaşaspor’a transfer oldu

Oğuzhan Türkmen – Kızılcabölükspor’a transfer oldu

Arif Acar – Mardin Fosfatspor’a transfer oldu

Tayfun Bebek – Yozgat 1959’a transfer oldu

Zekeriya Kaçaroğlu - Henüz bir takımla anlaşmadı

Barış Şaffak – Henüz bir takımla anlaşmadı

Adem Parlak - Henüz bir takımla anlaşmadı


BELEDİYE DERİNCESPOR GELENLER

Sefa Durmuş–Karacabey Birlikspor’dan geldi – Kanat forvet


GİDENLER 

Gökhan Günel – Fatsa Belediyespor’a transfer oldu

Arda Kürşat Kaya – Kemerspor’a transfer oldu


Darıca Gençlerbirliği’nin transfer yasağı bulunuyor

# Kocaelispor

31 Oca 2021 - 15:07 - Spor

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