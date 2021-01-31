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31 Oca 2021 - 15:07- Siyaset G: 31 Oca 2021 - 15:11

Yıldızlı Halk TV’de konuştu “Kocaeli’de görüntü var ses yok”

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, Halk TV’de katıldığı programda Kocaeli ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yıldızlı programdaki konuşmasında, Kocaeli’de ses olup görüntü olmadığını ifada etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Harun Yıldızlı Halk Tv’de Eylül Han Tezel’in sunduğu Yerelden Siyaset programına konuk oldu. Ülke ve kent gündemine yönelik açıklamalarda bulunan Yıldızlı’ya CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ve CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş eşlik etti.

HAFTANIN 4 GÜNÜ SOKAKTAYIZ”

Kocaeli gündemi ile ilgili başlıklara değinen Yıldızlı, kentin sorunlarını ulusal gündem ile değerlendirdi. Yıldızlı Halk TV’de yaptığı açıklamada, “Eskiden Adapazarı- Haydarpaşa ekspresi vardı. Bu tren günde 30 bin kişiyi taşırdı. Şimdi onun yerine konulan tren seferi ayda 20 kişiyi taşıyacak durumda. Kocaeli İl Örgütü haftanın dört günü sokakta. Sokaklarda işsizlik ve yoksulluğun hangi boyutta olduğu ile karşılaşıyoruz. Şehir hastanesinin takvimi öteleyerek geliyor. Kocaeli’de görüntü var ama ses yok” ifadelerini kullandı.

İNSANLARIMIZ ÇÖPTEN EKMEK YİYOR”

Şehir Hastanesini sürekli gündeme getirdiklerini ifade eden Yıldızlı, “Şimdi ayın 26’sında yapılacağı söyleniyor. Çayırova’da Sazlıdere denilen bir mevki var. Burayı meclislere taşıyarak sorunlarını çözdük. Çayırova’da ne olduğu belli olmayan bir uçak var, tamamen kamu zararı. Cengiz Topel Havaalanı var ama sadece adı var. İnsanlarımız çöpten ekmek yiyorlar. Pazarları dolaşsınlar, kamudaki israfı bir görsünler” dedi.

# Kocaeli

31 Oca 2021 - 15:07 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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