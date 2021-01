Burak Süleyman: Bir transferden çok öte

Kocaelispor, Sarıyer deplasmanından net bir galibiyetle döndü. Bu galibiyetin şu açıdan birkaç önemi vardı. 4 maçtır kazanamıyorduk ve Manisa ile aramızdaki fark hayli açılmıştı.

Psikolojik olarak da hayli yıpranmış ve takım içinde huzursuzluk ve panik ortamı oluşmaya başlamıştı. Tabii ki saha içi özgüven kaybı da bununla beraberdi.

Sarıyer galibiyeti sadece 3 puan değil, bu yukarıdaki olumsuzlukları bertaraf etmek adına da hayli önemliydi.

AV. HARUN KAYA ETKİLİ OLDU

Öncelikle yeni teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’a hayırlı ve uğurlu olsun diyor, yeni görevinde başarılar diliyordu. Başkanvekili Engin Koyun, Kocaelispor’da son yılların en önemli teknik adam hamlelerinden birisini yaptı. Kendisi de Trabzonlu olan Av. Harun Kaya’nın bu birliktelikte çok büyük bir etkisi olmuş.

KOCAELİSPOR’UN TARİHİNİ ARAŞTIR KUTAY!..

Geçen gün garipsediğim bir röportaja denk geldim.

Başlık “Akçay: Radikal bir karar aldığımı biliyorum” şeklinde.

Ulusal çaplı bir internet sitesinde yapılan röportajda hocanın gelişi ile ilgili “Şaşırtan gelişme” yorumu yapıldı. Bu saçma cümleyi Kutay diye birisi sarf etmiş. Adama “Hayırdır” derler. Neden şaşıralım ki Kutay? Neden insanlar Kocaelispor’da teknik direktör olmayı garipsesin. Goal mı dır nedir, buradaki röportajı yapan kişi olan Kutay, Kocaelispor’un tarihini bir incelesin. Bilmiyorsa da böyle Goal’ı yer! Kutay…

Bu kulüpte kimler hocalık yaptı, kimler top oynadı kimler… O yüzden Goal’daki Kutay, emin ol Mustafa Reşit Akçay’a kimse şaşırmadı. Sadece genel kamuoyu ismi olumlu karşıladı. Hepsi bu!

RİSKLİ TERCİH

Gelelim Sarıyer maçına… Mustafa Reşit hocanın 11’ine baktığımızda şaşırdım desem yeridir.

Bu takım için “Sezonun ilk yarısındaki en sağlam bölgesi neresi?” diye sorsak, kaleci Bayram ile birlikte stoperler Kemal – Taha Batuhan ikilisini söyler. Ancak Akçay bu iki ismi de direkt kesti. Yerlerine hem duygusunu kaybetmiş hem de antrenman konusunda geri kalmış Numan ile maçtan birkaç gün önce imza atan Musa Nizam’ı 11’de sahaya sürdü.

Neresinden bakarsanız bakın Mustafa Reşit hoca ayağının tozu ile geldi ve bana göre riskli bir tercih yaptı.

DOĞRU DEĞİL

Numan 11’de sahaya çıktığı maçın 15. dakikası bile dolmadan baldırından sakatlanıyorsa bu futbolcu kendisine bakmamıştır. İstediği kadar ayağını çeksin, topa hamle yapsın.

Demek ki kendini iyi ısıtamamışsın. Hayli deneyimi yüksek bir teknik direktör olmasına rağmen, Mustafa Reşit hoca uzun süredir maça çıkmayan “Adı kim olursa olsun” bir futbolcuyu, bataklık gibi bir zeminde sahaya sürüyorsa hatadır. Nitekim 15. dakikada oyuncu çıktı ve Kemal hiç ısınmadan, tribünden inip bir anda kendisini bataklığın ortasında buldu.

Şimdi Kemal Can buz gibi bir kas sakatlığı yaşasaydı kim ilk sorumlu olurdu?

Tabii ki Mustafa Reşit hoca. Hem Numan’ı hem de Kemal’i ilk maçında kaybedebilirdi.

BENİ İKNA EDEMEZ

Numan’dan devam edelim. Sosyal medya hesabından önce Kocaelispor fotolarını kaldırması, Mustafa Reşit hocanın geleceğini öğrendikten sonra tekrar hesabına eklemesi en basit ifadeyle samimiyetsizliktir. Bu konu ile ilgili kime ne anlatırsa anlatsın, beni ikna etme şansı yoktur!

Sarıyer maçının devre arasında Musa Nizam tir tir titremiş ve bu nedenle Mustafa Reşit hoca yerine Taha Batuhan’ı soktu. Batuhan da her zamanki gibi hiç sırıtmadı ve ikinci yarıda takım olarak pozisyon verilmemesini sağlayan isimlerindendi.

MÜTHİŞ MÜCADELE ETTİLER

Genel olarak bakıldığında sezonun etkili futbolu oynandı. Bırakın koşmayı o sahada ayakta bile durmak mümkün değildi. Halı gibi zeminlerde bir birine pas bile veremeyen takım inanılmaz derecede ağır bir zeminde en az 3-4 kez 20 ve üzerinde pas yaptı. Bu akıl almaz bir oyun gücüdür. Sarıyer sahasında bir maçta 3 gol yedi. Düşünün bu takımın sahasındaki 9 maçta yediği gol sayısı sadece 2’ydi. Tüm takım Boğaz’ın buz gibi havasında ve tipi yağışı altında “Helal olsun” dedirtecek bir performans ortaya koydu. Batuhan Er ve Bahattin’in attığı goller beni ayrıca morallendirdi. Çünkü bu iki futbolcu da beni benden alıyordu. Onlar işini yapsın, gerisi bizde. Yapmazsa da bizde!

BU ADAMIN TARİFİ YOK

Burak Süleyman için çok uzun şeyler yazmaya gerek yok. Bu çocuk giderken de yapılanın çok büyük bir hata, hatta gaflet olduğunu her yerde bağırdım. Burak’ın yokluğu minimum 10 puanımı elimden aldı. Her şeyi Benhur’dan bekler hale geldik. Nasip bu güneymiş. Engin Koyun, Mehmet Yaşar ve Önder Karakaş bu transferin gerçekleşmesi için çaba sarf ettiğini öğrendim. Ancak asıl özel çaba Mehmet Yaşar’ındı. Burak Süleyman’ın Kocaelispor’a kazandırılması bu liglerin en önemli transfer hareketidir. Burak da kendisini gösterilen teveccühün de etkisi ileçıktı ve ilk maçında krallar gibi topunu oynayarak hepimizi mest etti.

Süleyman bence transfer değil, transferden de öte bir şey. Bir de şu var. Burak sapına kadar Kocaelisporlu! Bunu bilmek bile yeter de artar!

FARK ÇOK

Manisa, kabul etmek gerekir ki her açıdan artıda. Fark on altı. Bizim de bunda katkımız var tabii ki. Niğde, Gümüşhane, Erzincan ve Şanlıurfa maçları! Tam 9 puan kaybettik bu maçlarda. Şu an 35 değil, 44 puanda olmamız işten bile değildi. Daha önce de ifade ettim. Final maçının son dakikasını düşünmek zorundayız. Burak, Musa, Tahir ve Yılmaz transferleri herkesten geçer not aldı. Bahattin ve Batuhan da formanın aslanın ağzında olduğunun farkına vardı. Bundan sonra bu takımın bileğini bükmek kolay olmayacak. Ancak farkın kapanacağı konusunda tereddütlerim var.16 puan çok abi! Şu Manisa maçını kazanalım. Belki yeni bir strateji üretilebilir. Ama 13 de çok!

OLMAZ!

Yusuf Emre Baran ile 3.5 yıllık anlaşma yapılması Engin Koyun döneminin büyük eksilerinden birisidir. Ya bu kardeşimiz sezon başında da gelmiş, olmamış. Neden zorluyorlar ki bu kadar? Neden olmayacak duaya amin diyorlar ki. Kocaelispor kurumu burası.

Burada her şey çok hassas yürütülmeli. Gelenler ve gidenlerle ilgili ne kadar övgü ile bahsettiysem, bu anlaşmayı konduramadım!