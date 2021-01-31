Gölcükspor lideri gözüne kestirdi

Misli.com 3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda Çarşambaspor ile 0-0 berabere kalarak ikinci yarının ilk maçından bir puanla evine döndü. Kırmızı Siyahlılar, 4 Şubat Perşembe günü evinde ağırlayacağı lider Somaspor ile mücadele edecek, üç puanı almak istiyor
BAŞKAN HÜSEYİN ÇARDAK VE EKİBİ TAKİPTE
Lider Somaspor hazırlıklarına Teknik Direktör Adil Kuru nezaretinde başlayan temsilcimiz, antrenmanda koşu ve kordinasyon çalışması yaptı. Çarşambaspor maçında ilk onbir oynayanlar saha etrafında koşu gerçekleştirdi. Antrenmanda Bilal Yener Arıca takımla çalışmalara başladı. Bu maçta görev almayanlar, dar alanda çift kale maçı yaptı. Gölcükspor Kulüp Başkanı Hüseyin Çardak ve ekibi haftanın ilk antrenmanını takip ederek, futbolcularla sohbet etti.
YUNUS İLE CİHAN HALİL ANTRENMANA KATILMADI
Antrenmana Yunus Özdemir de, Pupiste ödeme bağlı ağrı olması nedeniyle katılmazken, Cihan Halil hafif ağırları nedeniyle dinlendirildi. Tunahan Köse , Furkan Özyapı, Ali Mert Işık takımdan ayrı çalıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.