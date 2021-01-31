Adil Kuru: Bizi zorlu bir maç bekliyor

Gölcükspor Teknik Direktörü Adil Kuru, Çarşambaspor ve Somaspor maçının değerlendirmesini yaptı. Kuru açıklamasında ''Zorlu karşılaşma bizi bekliyor'' dedi.

PUAN İLE KAPATMAK İSTİYORUZ

Gölcükspor Teknik Direktörü Adil Kuru Çarşambaspor ve Somaspor maçını değerlendirdi. Hazırlık kampımız çok iyi geçti. Çarşambaspor maçında ise istediğimiz oyunu sahaya koyduk. İlk yarıda ise oldukça başarılı bir oyun çıkardık. Ancak yakaladığımız üç dört tane pozisyonlar vardı. Rakibimize hiç pozisyon vermeden net poziyonlarımızı değerlendiremedik. Oyunun ikinci yarısında ise yorgunluk vardı ama bir puan ile dönerek istediğimiz almış olduk. Somaspor grubun lider takımı ve çok iyi bir takım ama bizde çok iyi hazırlanarak bu haftayı puan ile kapatmak istiyoruz. Aramıza yeni gelen arkadaşlarımız var ve hazır olanlardan da fayadalanmak istiyoruz. Somaspor maçını puansız geçmek istemiyoruz, inşallah başaracağız'' dedi.