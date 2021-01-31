Curling 1. Lig maçları sona erdi

Türkiye Curling Federasyonu faaliyet programında yer alan 1. Lig müsabakaları 24-29 Ocak 2021 tarihleri arasında Erzurum Curling Salonu'nda yapıldı. 2020-2021 sezonu Türkiye Curling 1. Lig müsabakaları korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler gözetilerek, 7 ilden, 13 kulüp, 15 takım, 19 hakem, 75 sporcu ve 10 antrenörün katılımıyla Curling Salonu'nda düzenlendi. Curling müsabakalarında kadınlarda 7, erkeklerde ise 8 takım yarıştı. Müsabakalara 15 takım müracaatta bulundu. Aralarında Erzurum’un da bulunduğu 7 il Ankara, Kocaeli, Osmaniye, Muğla, Trabzon ve Tekirdağ ellerinden müsabakalara katılan takımlarda erkeklerde 8, kadınlarda 7 takım mücadele etti.