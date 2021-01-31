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31 Oca 2021 - 16:03- Siyaset G: 31 Oca 2021 - 16:05

“Kamyonculara kesilen cezalar kamyon değerinin 2 katı”

CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Osmangazi ve bağlantılı yollardan geçişlerde kamyonculara kesilen fahiş ceza tutarlarını TBMM’de dile getirdi

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2016 yılında hizmete açılan Osmangazi Köprüsü ve bağlantılı yollarından yapılan cezalı geçişlerle ilgili vatandaşların şikayetleri bitmek bilmiyor. Meclis Genel Kurulu’nda konuşan CHP PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Enflasyonun %14.6 olduğu ülkemizde OGS’lerden geçişlerde 4 katı ceza alınıyor. Bu cezayla Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçmek zorunda olan kamyoncu esnafları 3. Köprüye yönlendiriliyor. OGS’lerden geçişlerde bakiye yeterli değilse, geçtikten sonra nakit ödeme yapılmadıysa 15 günün sonunda ceza geliyor” dedi.

“KAMYONUN DEĞERİNİN 2 KATI CEZA”

Yeni yılla birlikte zam gelen köprü ücretlerinin ceza tutarları ise olması gerekenin çok üzerinde geliyor. İhlalli geçiş yapan sürücülerin mağduriyetine dikkat çeken Tarhan, “Cezayı ödeyemeyenlere en kısa sürede haciz geliyor. Bakanlığa soruyoruz böyle bir ceza olur mu? Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan yol ve köprü inşaatlarıyla ilgili 4 katı sözleşme imzalanmış. Kamyonun asıl değerinin 2 katı ceza geliyor. Kamyoncu esnaflarının bu cezaları ödeme şansları yok, kamyoncu esnafı günlerce yollarda” dedi.

“BU BİR SOYGUN DÜZENİDİR”

Devamında Tarhan, “15 gün içerisinde OGS’den hatalı geçişlerde ödeme yapmadığı için bu cezalarla karşılaşıyorlar. Ceza yetmiyor; bir de tebligat, avukatlık masrafları, işleyecek yasal faiz gibi her türlü yasal giderlerin tahsili de isteniyor. Kamyonun değerinin çok üstünde ceza ve masraflarla icralık oluyorlar. Bu bir soygun düzenidir. Kamyoncu esnafımız mağdurdur” şeklinde konuştu.

# Kocaeli

31 Oca 2021 - 16:03 - Siyaset

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