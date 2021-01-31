Genç Saadet Gölcük sokak hayvanlarını unutmadı

SP Gölcük İlçe Gençlik Kolları, “Minik Dostlarımız İçin Mamalık” adlı sosyal sorumluluk kapsamında kolları sıvadı. Gençler, sokak hayvanları için mama çalışması gerçekleştirdi. Hayata geçirilen çalışmanın ilk aşamasında Değirmendere’den başlanılarak şehrin muhtelif yerlerine bırakılan mamalıklara dair konuşan SP Gölcük Gençlik Kolları Başkanı Enes Alaca, “Sokak hayvanlarını düşünmek zorundayız. Nitekim bu inancımızın bize yüklediği bir sorumluluktur. Özellikle havaların soğuk olduğu şu kış günlerinde hayvanların yiyeceğini düşünmek ve onların ihtiyaçlarını gidermek için elimizden geleni yapmak zorundayız. Halkımızdan da bu hususta duyarlılık bekliyoruz” dedi.