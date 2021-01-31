Meteoroloji’den fırtına uyarısı

Meteoroloji’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege ve Marmara’nın batısında güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; zamanla Ege genelinde güney ve güneydoğudan, Marmara’da ise güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.