Meteoroloji’den fırtına uyarısı

Meteoroloji’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege ve Marmara’nın batısında güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; zamanla Ege genelinde güney ve güneydoğudan, Marmara’da ise güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”