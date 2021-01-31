Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
31 Oca 2021 - 16:08- Gündem G: 31 Oca 2021 - 16:13

Meteoroloji’den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara'da bu gece kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
mask

Meteoroloji’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege ve Marmara’nın batısında güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; zamanla Ege genelinde güney ve güneydoğudan, Marmara’da ise güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

31 Oca 2021 - 16:08 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Genç Saadet Gölcük sokak hayvanlarını unutmadı mask
Genç Saadet Gölcük sokak hayvanlarını unutmadı
Söğüt’ten yeni Başkan Demirkıyık ve yönetimine ziyaret mask
Söğüt’ten yeni Başkan Demirkıyık ve yönetimine ziyaret
İnşaatlarda babasıyla çalışan eski milli sporcunun hayali sporcu yetiştirmek mask
İnşaatlarda babasıyla çalışan eski milli sporcunun hayali sporcu yetiştirmek
Tokyürek ailesinin acı kaybı mask
Tokyürek ailesinin acı kaybı
Güncel veriler açıklandı! 129 kişi hayatını kaybetti mask
Güncel veriler açıklandı! 129 kişi hayatını kaybetti
Gebze’de rüşvet operasyonu! 1 avukat ve 6 polis tutuklandı mask
Gebze’de rüşvet operasyonu! 1 avukat ve 6 polis tutuklandı
Anket Darıca Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Nilüfer Özlüce'de 294 m2 tripleks villa icradan satılık mask
Nilüfer Özlüce'de 294 m2 tripleks villa icradan satılık
İzmit’li sanayiciye Japon mühendisler hayran kaldı mask
İzmit’li sanayiciye Japon mühendisler hayran kaldı
Ölmek üzereyken bulundu! Şimdi görenler şaşırıyor mask
Ölmek üzereyken bulundu! Şimdi görenler şaşırıyor
Arif Kızılkaya vefat etti mask
Arif Kızılkaya vefat etti
Dışarıya çıkarken dikkat! Kocaeli'ye fırtına geliyor mask
Dışarıya çıkarken dikkat! Kocaeli'ye fırtına geliyor
İzmit Belediyesi Vadi İzmit evlerini satışa çıkarıyor mask
İzmit Belediyesi Vadi İzmit evlerini satışa çıkarıyor

GALERİ

Avusturya’da 1 yıl beklediği özel eğitimi Kocaeli'de 1 ayda aldı mask
Avusturya’da 1 yıl beklediği özel eğitimi Kocaeli'de 1 ayda aldı
Günlük kiralık evdeki cinayet şüphelisi Kocaeli’de yakalandı mask
Günlük kiralık evdeki cinayet şüphelisi Kocaeli’de yakalandı
İzmit Körfezi’nde büyüleyen gün batımı mask
İzmit Körfezi’nde büyüleyen gün batımı
Doğum günü partisinde yakalandı, 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti mask
Doğum günü partisinde yakalandı, 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti
CHP’li Tarhan rozet takma törenine katıldı. mask
CHP’li Tarhan rozet takma törenine katıldı.
Kocaeli'de bir takside bakın kaç kaçak göçmen çıktı? mask
Kocaeli'de bir takside bakın kaç kaçak göçmen çıktı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL