Bayburt, Sefa Narin’i transfer etti

Bu sezonun öncesinde Kocaelispor’dan, Teknik Direktör Engin Korukır’ın çabaları ile Serik Belediyespor’a kazandırılan orta saha oyuncusu Sefa Narin sezonun ilk yarısında 17 maçta sahaya çıktı ve iyi bir ilk yarı geçirdi. Engin Korukır’ın güvendiği ve saha içi liderliğini verdiği Sefa, takımdaki maddi sorunlar nedeni ile takımdan ayrılmaya karar verdi.

125 BİN LİRA BONSERVİS BEDELİ İLE

15 futbolcusunun antrenman boykotu yaptığı Serik’ten ayrılanlar arasında yer alan Sefa Narin için Bayburt İl Özel İdare ekibi 125 bin lira bonservis bedeli ödedi ve futbolcu Doğu Karadeniz ekibine transfer oldu. 1994 doğumlu futbolcunun 3. Lig’de 183, 2. Lig’de 17, Türkiye Kupası’nda 10 ve BAL’da da 35 maçta 29 golü bulunuyor.