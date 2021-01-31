Egle ve Elif Çankaya maçına yetişecek

İzmit Belediyespor’un başarılı basketbolcusu Egle Siksnuite’nin Covid-19 testi pozitif çıktığı için, Litvanyalı sporcu Avrupa maçlarının oynandığı İspanya’nın Salamanca şehrinden dönememişti. İzmit Belediyespor, Egle’nin ve sakatlığı devam devam eden Elif’in oynamadığı maçta Beşiktaş’ı müthiş bir özveri sonucu 74-68 mağlup ederek 18. maçında 10. galibiyetine imza attı.

CUMA GÜNÜ TOPLANIYORLAR

Zorlu maçta forma giyemeyen Egle, İspanya’da karantinaya alındı. Sporcu, salı günü tekrar test olacak ve bir aksilik olmazsa ülkesi Litvanya’ya gidecek. İzmit Belediyespor, 12 Şubat’ta Çankaya Üniversitesi ile deplasmanda karşılaşacak. Mavi yeşilliler bu maçın hazırlıklarına cuma günü başlayacak ve antrenman saat 16.00’da başlayacak.

YABANCILAR PAZARTESİ

Cuma günkü toplanma çalışmasında Türk sporcular yer alacak. Yabancılar ise önümüzdeki pazartesi günü Çankaya maçının hazırlıklarına başlayacak. 12 Şubat’taki Çankaya maçında Beşiktaş karşılaşmasında risk edilmeyen Elif ile testi negatif çıkarsa Egle sahadaki yerini alacak. Sezonu kapatan Kübra ise kritik maçta forma giyemeyecek.