Egle ve Elif Çankaya maçına yetişecek

İzmit Belediyespor’un başarılı basketbolcusu Egle Siksnuite’nin Covid-19 testi pozitif çıktığı için, Litvanyalı sporcu Avrupa maçlarının oynandığı İspanya’nın Salamanca şehrinden dönememişti. İzmit Belediyespor, Egle’nin ve sakatlığı devam devam eden Elif’in oynamadığı maçta Beşiktaş’ı müthiş bir özveri sonucu 74-68 mağlup ederek 18. maçında 10. galibiyetine imza attı.
CUMA GÜNÜ TOPLANIYORLAR
Zorlu maçta forma giyemeyen Egle, İspanya’da karantinaya alındı. Sporcu, salı günü tekrar test olacak ve bir aksilik olmazsa ülkesi Litvanya’ya gidecek. İzmit Belediyespor, 12 Şubat’ta Çankaya Üniversitesi ile deplasmanda karşılaşacak. Mavi yeşilliler bu maçın hazırlıklarına cuma günü başlayacak ve antrenman saat 16.00’da başlayacak.
YABANCILAR PAZARTESİ
Cuma günkü toplanma çalışmasında Türk sporcular yer alacak. Yabancılar ise önümüzdeki pazartesi günü Çankaya maçının hazırlıklarına başlayacak. 12 Şubat’taki Çankaya maçında Beşiktaş karşılaşmasında risk edilmeyen Elif ile testi negatif çıkarsa Egle sahadaki yerini alacak. Sezonu kapatan Kübra ise kritik maçta forma giyemeyecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.