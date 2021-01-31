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31 Oca 2021 - 16:25- Gündem G: 31 Oca 2021 - 16:27

İşte Türkiye'de en çok değiştirilen isim

Yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılanan adların mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine imkan tanıyan düzenleme, vatandaşlardan ilgi görmeye devam ediyor. Uygulama sayesinde 2017 yılından bugüne kadar 260 bin 157 kişi soyadını, 124 bin 32 kişi ise ismini düzeltti.
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5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda 2017 yılında yapılan düzenleme ile Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadlarının il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine imkan tanınmıştı. 2019 yılında bazı kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik yapılmasına dair kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'na eklenen geçici madde ile belirlenen süre 3 yıl daha uzatıldı. Bunun yanı sıra maddeye eklenen yeni hüküm ile genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adların da mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilmesine olanak tanındı.

260 BİN 157 KİŞİ SOYADINI, 124 BİN 32 KİŞİ İSE İSMİNİ DÜZELTTİ

Belirtilen gerekçelerle ad ve soyadı kaynaklı sıkıntı yaşayan ve değiştirmek isteyen vatandaşlar tarafından düzenleme yoğun ilgili gördü. Uygulama sayesinde 2017 yılından bugüne kadar 260 bin 157 kişi soyadını, 124 bin 32 kişi ise ismini düzeltti. “Çoşkun, Uğuz, İşik, Çinar, Top, Kör, Aydin, Dalkıç, Turğut, Kahriman vb.” soyadları ile “Rabiye, Hava, Esme, Yunis, Ümüt, Memet, Sümeyya, Firdes, Perişan, Sadet vb.” isimler mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurulları tarafından değiştirildi.

Ülke genelinde en çok 894 kişi “Rabiye” ismini “Rabia” olarak mahkeme kararı aranmaksızın değiştirdi. Onu sırasıyla 836 ile Hava, 526 ile Esme, 497 ile Yunis, 479 ile Ümüt takip etti.

Ülke genelinde il ve ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında 766 kişi “Çoşkun” soyadını “Coşkun” olarak değiştirdi. Onu sırasıyla 645 ile Uğuz, 563 ile İşik, 472 ile Çinar, 385 ile Top takip etti.

AD VE SOYAD DEĞİŞİKLİĞİNDE İLK SIRAYI İSTANBUL ALDI

En çok ad ve soyadı düzeltmesi yapılan il İstanbul oldu. Bugüne kadar 19 bin 271 ad ve 45 bin 332 soyadı değişikliği yapıldı. İstanbul’u takiben 7 bin 1 adet ile Ankara, 4 bin 254 adet ile İzmir, 3 bin 361 adet ile Diyarbakır, 3 bin 154 adet ile Antalya, 3 bin 13 adet ile Adana, 2 bin 940 adet ile Bursa, 2 bin 633 adet ile Şanlıurfa, 2 bin 628 adet ile Konya en çok ad düzeltmesi yapılan iller olarak sıralandı.

14 bin 904 adet ile Şanlıurfa, 14 bin 661 adet ile Ankara, 9 bin 536 adet ile Diyarbakır, 8 bin 260 adet ile Bursa, 7 bin 823 adet ile İzmir, 7 bin 647 adet ile Van, 7 bin 549 adet ile Gaziantep, 6 bin 599 adet ile Adana, 6 bin 476 adet ile Kayseri ise en çok soyadı düzeltmesi yapılan iller oldu.

UYGULAMA 6 ARALIK 2022 TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK

Uygulama sayesinde ad ve soyadlarının düzeltilmesine yönelik mahkemelerin iş yükü azaltıldığı gibi bürokratik süreçler de kısaltıldı. Yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadlarının il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulamadan vatandaşlar 6 Aralık 2022 tarihine kadar faydalanabilecek.

# İstanbul

31 Oca 2021 - 16:25 - Gündem

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