Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
31 Oca 2021 - 16:36- Siyaset G: 31 Oca 2021 - 16:40

Muharrem İnce’den istifa açıklaması

CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, "Biz birkaç milletvekillik bir parti kurma derdinde değiliz. Önümüzde ki süreçte yüzde 50 artı biri alacak bir siyasi yapı oluşturacağız. Ben de çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim" dedi. İnce ayrıca, CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in kendisinin kuracağı partiye katılacağını söyledi.
mask

‘Memleket Hareketi’ başlatan ve parti kurma çalışmalarını sürdüren CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, gündeme ilişkin DHA’ya konuştu.  İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup yazarak, eleştirilerini dile getiren milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’in partiden istifasının ardından yapılan eleştiri ve iddialara ilişkin, “Özcan Özel partinin 1999’da baraja takıldığı günlerde ilçe yöneticiliği ve il başkanlığı yapmış arkadaşım. Hüseyin Avni Aksoy adı belli sanı belli. Mehmet Ali  Çelebi, Silivri zindanlarında ağır bedeller ödemiş genç bir kardeşimiz. Bu arkadaşlarımıza, iftira atmak yakışmaz” dedi.

‘UTANMA DUYGULARI KALMAMIŞ’

İnce, üç milletvekillerinin istifa sürecine ilişkin, “Önce günlerce ikna etmeye çalışacaksınız, istifa ettikten sonra iftira atacaksınız. Yani; bu iftiracılıkla bir yere varamazlar. Önce ikna etmeye çalışıyorlar, ikna edemeyince de iftira atarak arkadaşlarımı karalamaya çalışıyorlar. Koltuk hırsı bunları öyle bir noktaya getirmiş ki, artık akıllarını başlarından almış. Koltuk hırsından başka bir şey düşünmüyorlar. Utanma duyguları kalmamış.  İnsan kendi arkadaşına nasıl olurda, siyasi yollarını ayırabilirler neden iftiraya başvuruyorlar. Bunu anlamak mümkün değil. Bu iktidarla bu muhalefet birbirinin kopyası oldu. Saray’ın çırakları oldu CHP’de artık. Gerçekten sarayın çırakları var ” diye konuştu.

‘PARTİDE DEMOKRASİ KALMAMIŞ’

İnce, üç milletvekilinin istifasının ardından CHP yönetiminden gelen eleştirilere tepki göstererek, “Sayın milletvekillerimize yapılan seviyesiz, mesnetsiz ve yakışıksız iftiralardır. Tek bir delil kırıntısı dahi yoktur.  Partide zaten demokrasi kalmamış. Muhalefetin görevi iftira atmak değildir. Kendi içinde demokrasiyi yok etmişsin. Sen bu ülkeye nasıl demokrasi getireceksin. Kim inanır sana, kendi içinde tek adam olmuşsun. Bir büyük tek adam, bir küçük tek adam. Ön seçimi kaldırmışsan, grup başkanvekilliği seçimini kaldırmışsan, tek adaylı kongreler yapmışsan, 950 imza toplayıp 750 oy almışsan, insanlara baskı kurmuşsan nasıl sen Türkiye’ye demokrasiyi getireceksin” ifadesini kullandı.

‘BÖYLE DEVAM ETMEZ’

İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, CHP’den istifa eden 3 milletvekilline ilişkin, “Bu istifa eden arkadaşlarımız da alacakları tutumla seçmene cevap verecekler” şeklinde ki sözlerine ilişkin, şunları kaydetti: “Çok büyük haksızlık yapmış, Sayın Akşener. Partisini kurduğunda CHP’den bir milletvekili İYİ Partiye geçmişti. MHP’den 4 milletvekili İYİ Parti’ye geçmişti. Sayın Akşener’in o zaman aklı neredeydi. ‘Siz CHP ve MHP’den seçildiniz, millete hesap vereceksiniz?’ dediğini hatırlamıyorum. Sayın Akşener’e çağrım; ne keser gibi hep bana, ne rende gibi hep sana, testere gibi bir sana bir bana diyorum.

Kendi başına geldiği zaman, ‘özgür iradeleriyle milletvekilleri parti değiştiriyor’ diyecek, ama başka arkadaşlarım yaptığı zaman suçlayacak, yakışmadı, doğru bulmuyorum. Bir de ‘milletvekilliğinden istifa etsin’ diyorlar. O zaman şunu sorarım, Saadet Partisi’nden iki milletvekili CHP listelerinden seçime girmişti. Seçim bitti pazartesi günü CHP’den istifa ettiler, o gün neden konuşmadınız.

Cumhuriyet tarihi boyunca, partilerinden ayrılan milletvekilleri var, hiç birine bu lafı etmiyorlar ama üç milletvekilimize bu lafı ediyorlar. Sayın Mehmet Ali Çelebi çok güzel açıkladı bu durumu. Dedi ki; ‘1 milyon 200 bin üyesi var CHP’nin, gelin bir referandum yapalım, bana haksız derlerse milletvekilliğinden de istifa edeceğim’ dedi ve doğru bir yaklaşımdı.”

‘ÇOK KISA SÜRE İÇERİSİNDE İSTİFA EDECEĞİM’

İnce, parti kurma çalışmalarına ilişkin ise, şöyle konuştu: “Biz tüzüğümüzü hazırladık, üyelerle genel başkan seçiminden tutun yakında hepsini açıklayacağım. Programımız üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda yüzde 90 oranında programda tamam. Onları yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Biz arkadaşlarımızla görüşüyoruz, daha pek çok arkadaşımla görüşüyorum ama isimler üzerinden bir tartışmaya girmem doğru olmaz. İstifa eden milletvekilleriyle istifa öncesi ve sonrası da görüştüm.

Kimi arkadaşlarımla yüz yüze kimiyle telefonda sürekli görüşüyorum. Biz birkaç milletvekillik bir parti kurma derdinde değiliz. Biz 50 artı biri alan, Türkiye’nin önünü açan ve demokrasiyi getiren bir siyasal oluşumun peşindeyiz. Onun için küçük iddialar değil, daha büyük iddialar peşindeyiz. Önümüzde ki süreçte yüzde 50 artı biri alacak bir siyasi yapı oluşturacağız. Ben de çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim.”

‘CHP’Yİ BÖLMEK GİBİ BİR NİYETİM OLAMAZ’

“Bana hangi iftiraları atacaklarını doğrusu çok merak ediyorum” diyen İnce, şunları kaydetti: “Çokta şaşırmıyorum, kızmıyorum da buna.  Çünkü MYK içerisinde çok yakından bildiğim, hayatının bir bölümünde CHP’ye hakaret etmiş, CHP’ye karşı miting düzenlemiş, CHP ile gönül bağı olmayan o kadar çok insan var ki. Onlardan gerçek bir CHP’li olan Muharrem İnce’ye iftira atmamaları yanlış olurdu. Onların iftiraları vız gelir, tırıs gider.  Bizim bu iftiralarla uğraşacak zamanımız yok. Ben gerçek evladım, gerçek anneyim, gerçek CHP’liyim. CHP’yi bölmek gibi bir niyetim olamaz.”  Muharrem İnce ayrıca, CHP’den istifa eden üç milletvekilinin kuracağı partiye geçip geçmeyeceğine ilişkin soruya ise ‘evet’ yanıtını verdi.

31 Oca 2021 - 16:36 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

İskeleli - arkadaş kim akepeye çok sallıyorsa , o kişi bir bakıyorsunuz akepe saflarına geçiyor nasıl bir iştir bu anlayan varmı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Ocak 17:32
02

Hakan - Kılıçdaroğlu koltuğa 404 gibi yapıştın 8 seçim gördün akp nin ekmeğine yağ sürdürüyonn

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Ocak 16:57
01

Tekin 41 - GEC BILE KALDINIZ SAYIN INCE..SADE BIR VATANDAS OLARAK BASARILAR DILERIM.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Ocak 16:52
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“Kamyonculara kesilen cezalar kamyon değerinin 2 katı” mask
“Kamyonculara kesilen cezalar kamyon değerinin 2 katı”
Meral Akşener, erken seçim için tarih verdi mask
Meral Akşener, erken seçim için tarih verdi
Taşdemir’den istifa açıklaması: “Parti içinde emek harcamayan isimler” mask
Taşdemir’den istifa açıklaması: “Parti içinde emek harcamayan isimler”
İYİ Parti İlçe Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı mask
İYİ Parti İlçe Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
İYİ Parti'ye gidenler DP’ye geri döndü mask
İYİ Parti'ye gidenler DP’ye geri döndü
EYT ile YRP buluştu “Arsızın hortumunu kesin para olur” mask
EYT ile YRP buluştu “Arsızın hortumunu kesin para olur”
Anket Darıca Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Nilüfer Özlüce'de 294 m2 tripleks villa icradan satılık mask
Nilüfer Özlüce'de 294 m2 tripleks villa icradan satılık
İzmit’li sanayiciye Japon mühendisler hayran kaldı mask
İzmit’li sanayiciye Japon mühendisler hayran kaldı
Ölmek üzereyken bulundu! Şimdi görenler şaşırıyor mask
Ölmek üzereyken bulundu! Şimdi görenler şaşırıyor
Arif Kızılkaya vefat etti mask
Arif Kızılkaya vefat etti
Dışarıya çıkarken dikkat! Kocaeli'ye fırtına geliyor mask
Dışarıya çıkarken dikkat! Kocaeli'ye fırtına geliyor
İzmit Belediyesi Vadi İzmit evlerini satışa çıkarıyor mask
İzmit Belediyesi Vadi İzmit evlerini satışa çıkarıyor

GALERİ

Kısıtlama ihlalinden tutanak tutan polislerin gerçek olduğuna inanmadı mask
Kısıtlama ihlalinden tutanak tutan polislerin gerçek olduğuna inanmadı
Avusturya’da 1 yıl beklediği özel eğitimi Kocaeli'de 1 ayda aldı mask
Avusturya’da 1 yıl beklediği özel eğitimi Kocaeli'de 1 ayda aldı
Günlük kiralık evdeki cinayet şüphelisi Kocaeli’de yakalandı mask
Günlük kiralık evdeki cinayet şüphelisi Kocaeli’de yakalandı
İzmit Körfezi’nde büyüleyen gün batımı mask
İzmit Körfezi’nde büyüleyen gün batımı
Doğum günü partisinde yakalandı, 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti mask
Doğum günü partisinde yakalandı, 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti
CHP’li Tarhan rozet takma törenine katıldı. mask
CHP’li Tarhan rozet takma törenine katıldı.
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL