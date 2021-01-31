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31 Oca 2021 - 16:47- Siyaset G: 31 Oca 2021 - 16:57

İYİ Parti’den Pakmaya tepkisi! Pis koku Kocaeli'yi sardı

Köseköy bölgesinde bulunan Pakmaya Fabrikası’ndan yayılan pis koku ile ilgili açıklama yapan İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, fabrika için önlem alınması ya da şehir merkezinden uzak bir yere taşınmasını istedi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Köseköy girişi, D100 Karayolu üzerinde faaliyet gösteren Pakmaya fabrikası, bölge halkını yaydığı pis kokudan dolayı rahatsız ediyor. Kurulduktan sonra çeşitli çalışmalar ve mücadelen ardından arıtma tesisi kurulan Pakmaya’da yayılan koku, ciddi oranda engellenmişti. Ancak arıtma tesisi de zaman zaman bir fayda sağlamıyor. Fabrika çevresinin yanı sıra İzmit Sanayi Mahallesi ve 42 Evler’e kadar hissedilen koku, gün geçtikçe etki alanını genişletiyor. Kocaeli Valiliği Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Pakmaya’dan yayılan koku nedeni ile milyonluk fabrikaya 88 bin TL ceza kesmişti.

“SESSİZ KALINMASI KABUL EDİLEMEZ”

Valiliğin kestiği cezanın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen fabrikadan yayılan kokular bölge halkını rahatsız etmeye devam ediyor. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız fabrikadan yayılan kokuya kent yöneticilerinin müdahale etmemesine tepki gösterdi. Koku için daha kalıcı ve ciddi önlemler alınması gerektiğini ifade eden Yıldız “Bölge halkı usanmış bir vaziyette. Yetkililer ve fabrika sahipleri bu şikayetleri hep kulak arkası ediyor, düşüncesinde. Bu şikayetler ilk ya da yeni değil, son olsun istiyoruz. Günümüzün en büyük çevre sorunu olan küresel ısınmayı tetikleyen sera gazlarının azaltılması yönünde bütün dünya seferber olmuşken, Kocaeli’mizde bu tür bir çevre sorununa hem Pakmaya hem yerel yönetimler ve hem de İl idari yetkililerinin sessiz ve etkisiz kalması tarafımızdan kabul edilemez” dedi.

“UZAĞA NAKLEDİLMESİ GEREKİR”

Sözlerini sürdüren Başkan Yıldız, “Ekonomik endişelerle, insan sağlığı ve yaşam kalitesini etkileyen bu faktörleri görmezden gelmek daha büyük felaketlerin davetiyesi sayılır. Bu sebeple acilen etkin filtreleme gibi teknik önlemlerin alınması ya da bu tesisin yerleşim merkezlerinin uzağına nakledilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

# Kocaeli, İzmit

31 Oca 2021 - 16:47 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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