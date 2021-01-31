Kübra’dan üzücü haber!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor’un başarılı oyun oyuncusu Kübra Erat, Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapattı. Maç esnasında iki mücadelede yerde kalan ve ilk yardım ekibi tarafından hastaneye götürülen Kübra Erat’ın sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirtildi. Dizinden operasyon geçirecek olan milli sporcu sezonun kalan haftalarında forma giyemeyecek.