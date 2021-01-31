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31 Oca 2021 - 17:37- Spor G: 31 Oca 2021 - 17:38

Kübra’dan üzücü haber!

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Stadı’nın milli oyun kurucusu Kübra Erat’ın Beşiktaş maçında sağ diz ön çapraz bağları koptu. Ameliyat olacak olan başarılı sporcu sezonu kapadı.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor’un başarılı oyun oyuncusu Kübra Erat, Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapattı. Maç esnasında iki mücadelede yerde kalan ve ilk yardım ekibi tarafından hastaneye götürülen Kübra Erat’ın sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirtildi. Dizinden operasyon geçirecek olan milli sporcu sezonun kalan haftalarında forma giyemeyecek.
# İzmit, yardım

31 Oca 2021 - 17:37 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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