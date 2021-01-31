Korona verileri açıklandı! 128 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 31 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 641'i semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 562 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 128 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 993'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 477 bin 463'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 6 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 362 bin 415'e yükseldi. Toplam test sayısı 29 milyon 631 bin 422'ye, ağır hasta sayısı ise bin 634'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,7 oldu.