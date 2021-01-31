4 genç başlarından vurularak öldürüldü

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi Akçeşme mevkiinde alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen olayda, 4 kişi başlarından vurularak öldürüldü.
SİLAH SESLERİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ
Kestelli Mahallesi Bintepeler Atçeşme mevkisinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, art arda silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bir otomobilde 4 genci başlarından silahla vurulmuş olarak buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.
4 GENÇ AYNI LİSEDEN ARKADAŞ
Araştırmada öldürülen gençlerin 22-24 yaşlarında ve aynı liseden arkadaş oldukları ve pompalı tüfekle vuruldukları belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından 4 kişinin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bölgeye gelen Ahmetli Kaymakamı Gökay Özkan olay yerinde ekiplerden bilgi aldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.