Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
31 Oca 2021 - 21:44- Spor G: 31 Oca 2021 - 21:48

Münir Karaloğlu’nun projesi ülkede ses getiriyor!

Bir dönem ilimizde de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu aynı zamanda Diyarbakır Büyükşehir Be...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

Bir dönem ilimizde de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu aynı zamanda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanekilliği görevini de üstlenmiş durumda. Yaklaşık 7 aydır bu görevde bulunan Karaloğlu, A Takımını oluştururken Kocaeli’den de tanıdık isimlerle beraber çalışmaya karar verdi.

ÜCRETSİZ ÖZEL YETENEK KURSLARI

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na Ahmet Özkaraaslan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına da Mehmet Kesen'i getiren Karaloğlu'nun Spor Şube Müdürü ise başarılı hakemlerimizden Mehmet Güngör oldu. Karaloğlu ve ekibi 7 ayda birçok projeye imza atarak hem bölgenin hem de Ankara'nın dikkatini bir hayli çekmiş durumda. Bunlardan biri de Ücretsiz Özel Yetenek Kursları...

MİLLET-DEVLET İLİŞKİSİ

Güneydoğu bölgesinin yıllardır Devlet-Millet ilişkisinde her dönem mesafe olmuş ve Devlet her zaman çözüm odaklı projeler üretmenin yolunu aramıştır. Vali Karaloğlu da bu konuya özel ilgi gösteriyor ve ekibini de buna yönlendiriyor. Özel Yetenek Kursları da polis ya da asker olmayı arzulayan gençler için büyük bir imkan sunuyor.

ŞİMDİDEN 1.500’Ü BULDU

Devlet ve Milleti birbirine yaklaştıran bu proje ile özellikle Diyarbakırlıların emniyet teşkilatına olan soğukluğunu da gidermeyi hedefleyen Vali Karaloğlu öğrencilerle yakından ilgileniyor ve ekibinden her gün detaylı bilgiler alıyor. Şimdiden 1500'e yaklaşan gence ulaşan projede parkur ve sportif eğitimlerin yanı sıra kursa katılan tüm öğrencilere yüksek kaliteli sweat tişört yaptırıp hediye ediliyor.

ÖZEL EĞİTİMLER DE YANINDA

Yakında Dicle Üniversitesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, tüm gençler vücut kitle endeksi testinden geçecek. Son olarak gençler İçişleri Bakanlığı’nın mülakatlarına gitmeden önce belediyenin kültür ve kongre merkezinde mülakat teknikleri, iletişim ve beden dili, polis teşkilatı bilgilendirme konularında eğitime de tabi tutulacaklar.

DAHA BÜYÜK PROJELER YOLDA

Vali Karaloğlu ve bu projede büyük katkısı olan Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Kesen ile Spor Şube Müdürü Mehmet Güngör takdiri fazlası ile hak ediyor. Bu ekibin kısa zamanda daha büyük projelerle bölgeye hizmet edeceğine kesin gözü ile bakılıyor. Vali Münir Karaloğlu da ekibinin özverili çalışmalarından ötürü büyük bir memnuniyet duyuyor.

# Kocaeli, Büyükşehir

31 Oca 2021 - 21:44 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Münir Karaloğlu’nun projesi ülkede ses getiriyor! mask
Münir Karaloğlu’nun projesi ülkede ses getiriyor!
Fırat Okul: Oyuncularım yüreğini koyuyor! mask
Fırat Okul: Oyuncularım yüreğini koyuyor!
Kübra’dan üzücü haber! mask
Kübra’dan üzücü haber!
Egle ve Elif Çankaya maçına yetişecek mask
Egle ve Elif Çankaya maçına yetişecek
Bayburt, Sefa Narin’i transfer etti mask
Bayburt, Sefa Narin’i transfer etti
Adil Kuru: Bizi zorlu bir maç bekliyor mask
Adil Kuru: Bizi zorlu bir maç bekliyor
Anket Darıca Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Nilüfer Özlüce'de 294 m2 tripleks villa icradan satılık mask
Nilüfer Özlüce'de 294 m2 tripleks villa icradan satılık
İzmit’li sanayiciye Japon mühendisler hayran kaldı mask
İzmit’li sanayiciye Japon mühendisler hayran kaldı
Ölmek üzereyken bulundu! Şimdi görenler şaşırıyor mask
Ölmek üzereyken bulundu! Şimdi görenler şaşırıyor
Arif Kızılkaya vefat etti mask
Arif Kızılkaya vefat etti
Dışarıya çıkarken dikkat! Kocaeli'ye fırtına geliyor mask
Dışarıya çıkarken dikkat! Kocaeli'ye fırtına geliyor
İzmit Belediyesi Vadi İzmit evlerini satışa çıkarıyor mask
İzmit Belediyesi Vadi İzmit evlerini satışa çıkarıyor

GALERİ

Kısıtlama ihlalinden tutanak tutan polislerin gerçek olduğuna inanmadı mask
Kısıtlama ihlalinden tutanak tutan polislerin gerçek olduğuna inanmadı
Avusturya’da 1 yıl beklediği özel eğitimi Kocaeli'de 1 ayda aldı mask
Avusturya’da 1 yıl beklediği özel eğitimi Kocaeli'de 1 ayda aldı
Günlük kiralık evdeki cinayet şüphelisi Kocaeli’de yakalandı mask
Günlük kiralık evdeki cinayet şüphelisi Kocaeli’de yakalandı
İzmit Körfezi’nde büyüleyen gün batımı mask
İzmit Körfezi’nde büyüleyen gün batımı
Doğum günü partisinde yakalandı, 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti mask
Doğum günü partisinde yakalandı, 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti
CHP’li Tarhan rozet takma törenine katıldı. mask
CHP’li Tarhan rozet takma törenine katıldı.
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL