Münir Karaloğlu’nun projesi ülkede ses getiriyor!

Bir dönem ilimizde de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu aynı zamanda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanekilliği görevini de üstlenmiş durumda. Yaklaşık 7 aydır bu görevde bulunan Karaloğlu, A Takımını oluştururken Kocaeli’den de tanıdık isimlerle beraber çalışmaya karar verdi.

ÜCRETSİZ ÖZEL YETENEK KURSLARI

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na Ahmet Özkaraaslan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına da Mehmet Kesen'i getiren Karaloğlu'nun Spor Şube Müdürü ise başarılı hakemlerimizden Mehmet Güngör oldu. Karaloğlu ve ekibi 7 ayda birçok projeye imza atarak hem bölgenin hem de Ankara'nın dikkatini bir hayli çekmiş durumda. Bunlardan biri de Ücretsiz Özel Yetenek Kursları...

MİLLET-DEVLET İLİŞKİSİ

Güneydoğu bölgesinin yıllardır Devlet-Millet ilişkisinde her dönem mesafe olmuş ve Devlet her zaman çözüm odaklı projeler üretmenin yolunu aramıştır. Vali Karaloğlu da bu konuya özel ilgi gösteriyor ve ekibini de buna yönlendiriyor. Özel Yetenek Kursları da polis ya da asker olmayı arzulayan gençler için büyük bir imkan sunuyor.

ŞİMDİDEN 1.500’Ü BULDU

Devlet ve Milleti birbirine yaklaştıran bu proje ile özellikle Diyarbakırlıların emniyet teşkilatına olan soğukluğunu da gidermeyi hedefleyen Vali Karaloğlu öğrencilerle yakından ilgileniyor ve ekibinden her gün detaylı bilgiler alıyor. Şimdiden 1500'e yaklaşan gence ulaşan projede parkur ve sportif eğitimlerin yanı sıra kursa katılan tüm öğrencilere yüksek kaliteli sweat tişört yaptırıp hediye ediliyor.

ÖZEL EĞİTİMLER DE YANINDA

Yakında Dicle Üniversitesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, tüm gençler vücut kitle endeksi testinden geçecek. Son olarak gençler İçişleri Bakanlığı’nın mülakatlarına gitmeden önce belediyenin kültür ve kongre merkezinde mülakat teknikleri, iletişim ve beden dili, polis teşkilatı bilgilendirme konularında eğitime de tabi tutulacaklar.

DAHA BÜYÜK PROJELER YOLDA

Vali Karaloğlu ve bu projede büyük katkısı olan Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Kesen ile Spor Şube Müdürü Mehmet Güngör takdiri fazlası ile hak ediyor. Bu ekibin kısa zamanda daha büyük projelerle bölgeye hizmet edeceğine kesin gözü ile bakılıyor. Vali Münir Karaloğlu da ekibinin özverili çalışmalarından ötürü büyük bir memnuniyet duyuyor.