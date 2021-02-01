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01 Şub 2021 - 13:46- Spor G: 01 Şub 2021 - 13:48

Samsunspor TFF’den maçın tekrarını istiyor

Samsunspor Kulübü yaptığı yazılı açıklama ile Ümraniyespor maçında yaşanan kural hatası nedeniyle maçın tekrar edilmesini istedi
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TFF 1. Lig’in 19. haftasında oynanan ve sahalarda az rastlanan olayların yaşandığı Ümraniyespor-Samsunspor maçının yankıları ulusal ve uluslararası basında büyük yankı uyandırdı. Samsunspor’a bırakılan hakem atışında Ümraniyesporlu futbolcu Okan Derici’nin topu Samsunsporlu Djedje’nin önünden alarak ikinci bir futbolcuya değmeden direkt rakip filelere yollaması ve hakemin golü geçerli sayıp santra yaptırması kural hatası olarak nitelendirilmişti. Spor otoriteleri, Hakem Ramazan Keleş'in kurallar gereği; top ikinci bir futbolcuya değmeden rakip kaleye gittiği için kale vuruşu ile oyunun başlatması gerektiği söylediler.

MAÇ TEKRARI GEREKİYOR

Eski hakemler ve spor kamuoyu da maçta kural hatası yapıldığı ve maçın tekrar edilmesini belirtirken, Okan Derici’nin attığı gol sonrası Samsunspor’un santra vuruşu ile başlayan oyunda Ümraniyesporlu futbolcular takım arkadaşları Okan Derici’nin yaptığı hareketin fair play dışı olduğunu düşünerek, Nadir Çiftçi’ye müdahale etmeyerek topu sürerek, gol atmasına izin vermişti. Olaylı maçın ardından kısa bir açıklama yayınlayan kırmızı-beyazlı kulüp, akşam geç saatlerde bir açıklama daha yayımladı.

01 Şub 2021 - 13:46 - Spor

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