Gel bakalım lider Soma!

Misli.com 3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, perşembe günü evinde oynayacağı lider Somaspor müsabakasının çalışmalarına teknik direktör Adil Kuru ve ekibi nezaretinde tüm hızıyla devam ediyor

KIRMIZI SİYAHLILAR’DA YÜZLER GÜLÜYOR

Misli.com 3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, Teknik Direktör Adil Kuru nezaretinde İhsaniye tesislerinde gerçekleşen antrenmanda, topla çalışma yaptı, ardından çift kale maç uyguladı. Çift kalede futbolcuların istekli oluşu ve kıran kırana mücadeleleri dikkat çekti. Antrenmana sakatlığı bulunan Cihan Halil katılmazken, Tunahan Köse , Furkan Özyapı, Yunus Özdemir ve Ali Mert Işık ise takımla birlikte çalışmalara başladı. Kaptan Kadir Öge ise takımdan ayrı çalışma yaptı.

BAŞKAN HÜSEYİN ÇARDAK VE EKİBİ TAKİP EDİYOR

Gölcükspor’un evinde lider Somaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ederken, yönetim kurulu da yalnız bırakmayarak çalışmaları yakından takip ediyor. Kulüp Başkanı Hüseyin Çardak ve yönetim kurulu üyeleri, antrenmanı pür dikkat takip ederken kulüp başkanı Hüseyin Çardak ‘‘Takıma olan inancımız tam, ancak zorlu bir 90 dakikanın bizleri beklediğinin de bilincindeyiz. Evimizde lideri ağırlayacağız, ancak teknik heyete ve futbolcularımıza güvenimiz sonsuz. Kazanmak için sahada gereken mücadeleyi edeceğiz. Gölcük halkı bizlere inanıp güvensin” dedi.