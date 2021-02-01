Galatasaray ile Medipol Başakşehir 26. randevuda

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig’de oynayacakları maçla birlikte 26. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 25 maçta sarı-kırmızılıların 12'ye 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet neticesinde aldığı 42 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Turuncu-lacivertliler ise 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 24 puanla 15. sırada yer alıyor.

26. RANDEVU

Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig’de bugüne kadar 25 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 12 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 6 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 40 golüne, Bozbaykuşlar 35 golle karşılık verdi.