Galatasaray ile Medipol Başakşehir 26. randevuda

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig’de oynayacakları maçla birlikte 26. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 25 maçta sarı-kırmızılıların 12'ye 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet neticesinde aldığı 42 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Turuncu-lacivertliler ise 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 24 puanla 15. sırada yer alıyor.
26. RANDEVU
Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig’de bugüne kadar 25 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 12 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 6 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 40 golüne, Bozbaykuşlar 35 golle karşılık verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.