Bu hava galibiyet getirir

Kondisyon sahasında Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay denetiminde gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden İrfan ve Numan dışındaki tüm futbolcular katıldı. Isınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 4 grup halinde ayak tenisi rekabeti ile devam etti. Son olarak aynı gruplar dar alanda top kapma çalışması yaparken teknik adam Akçay futbolcularından çabuk oynamalarını istedi. Antrenman yenileme koşusu ile sona erdi. Kaleciler ise kaleci antrenörü Murat Onur Dilek denetiminde büyük sahada çalıştı.

SAHAYA ÇIKACAK 11 MERAK EDİLİYOR

Gözler Manisa Futbol Kulübü karşısında nasıl bir 11 ile sahaya çıkılacağına çevrildi. Altay’tan transfer edilen yeni transfer Yılmaz Özeren ile maça başlayacağı düşünülürken, Murat Cem, Mesut ikilisinden birisinin kulübede yer alacağı öngörülüyor. Akçay’ın Burak Süleyman’ı, Bahattin ya da Batuhan’ın yerine kanatta kullanması ve cezası sona eren Yiğitali’nin de 10 numara pozisyonunda maça başlatması da olası.

SÜLEYMAN YİNE FORVET ARKASI

Buna göre Kocaelispor’un kalede Bayram, sağ bekte Semih, sol bekte Gökhan, savunma ortasında Kemal ve Musa Nizam, önlerinde Yılmaz, Murat Cem ya da Mesut, sağda Benhur, solda Bahattin, forvete yakın bölgede Burak Süleyman, ileride ise Tahir 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor. Burak Süleyman’ın kanatta oynaması durumunda Batuhan’ın kulübeye, Yiğitali’ninise forvet arkasında görev alabileceği de öngörülüyor.