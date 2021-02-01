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01 Şub 2021 - 19:00- Spor

Meşaleni al, tesislere gel!
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Kocaelispor taraftarı, çarşamba günü konuk edeceği Manisa Futbol Kulübü maçı öncesi Körfez Brunga Tesisleri’ne çıkarma yapacak. Meşale şov ve tezahüratlarla takımı stada uğurlayacak olan yeşil siyahlı 12.Adam açıklama yaptı 

MEŞALENİ AL, TESİSLERE GEL!

Taraftarın açıklamasında “Taraftarlarımızdan gelen yoğun talep ve istekler üzerine, takımımızın 03.02.2021 tarihinde saat 13:00’te oynayacağı Manisa FK maçı öncesinde, tesislerimizden stadyuma kadar meşale ve konvoy organizasyonu yapılması konusunda, dernek yönetimi olarak yapmış olduğumuz istişare sonucunda, büyük Kocaelispor taraftarının beklentilerine cevaben ortak mutabakata varmış bulunmaktayız. Takımımız maç günü saat 11.00’de Körfez Brunga Tesisleri’nden stadyuma doğru hareket edecektir” denildi.  

Organizasyon şeması şu şekilde:

10.00:Körfez BrungaTesisleri’nde toplanma.

11.00:Takım otobüsü hareket ederken besteler ve meşale eşliğinde tesislerden hareket. 

11.00-12.00: Takım otobüsü ile birlikte stadyuma hareket ve konvoy.

12.00-12.15: Takım otobüsü stadyum önüne geldiğinde besteler ve meşale.

12.15-Organizasyon sonu.

Not: Bütün taraftarlarımızın “Maske, Mesafe ve Temizlik” kurallarına uyması zorunludur.

# Körfez, Kocaelispor

01 Şub 2021 - 19:00 - Spor

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