Yüz yüze eğitimde tarih belli oldu

Yüz yüze eğitimde tarih kesinleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada okulların açılış tarihini duyurdu. Corona virüsüne dikkat çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Kabinemizin bugünkü toplantısında uzaktan eğitim öğretimin temeli olan internete erişimlerindeki sınırlılığı da dikkate alarak köy okullarında 15 Şubat’ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık.

*Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek bunu da özellikle söylemek zorundayım çünkü bizim için Covid hepsinden çok daha tehlikeli çok daha Allah muhafaza bizim için önemli.

*Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz onun için her türlü tedbiri almak durumundayız. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokulu özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart’tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak.

*Vaka sayılarındaki gelişmeye paralel olarak 1 Mart’tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalarda yürütülecek.

ESNAF BİRAZ DAHA BEKLEYECEK

Corona tedbirleri nedeniyle uzun süredir büyük sıkıntı yaşayan esnafın da gözü bu toplantıdaydı. Erdoğan, tedbirlerin gevşetilmesini bekleyen esnafın bir müddet daha beklemesi gerektiğini söyledi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Vakaların belirli bir sayının altına düşmesi ile birlikte esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesi ile ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz.

*Bu vesileyle belediyelerden organize Sanayi bölgeleri yönetimlerinden il hıfzısıha kurullarından kararların uygulanması hususunda hassasiyet göstermelerini beklediğimizi belirtmek istiyorum.

*Yaklaşık 11 aydır sabırla ve metanetle tedbirlere rüya yet eden milletimin her bir ferdine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.