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01 Şub 2021 - 18:38- Siyaset G: 01 Şub 2021 - 18:39

Bu kez Migros depo işçileri CHP Kocaeli’yi ziyaret etti

Hak arayışlarını Şekerpınar fabrikası önünde sürdüren Migros Depo işçileri temsil heyeti kendilerine sürecin başından bu yana destek veren CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve yönetimini ziyaret etti

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Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve yönetimi, hak arayışlarını sürdüren Şekerpınar Migros Depo İşçileri temsil heyetini partinin il binasında ağırladı. Migros depo işçileri, geçtiğimiz haftalarda fabrika önündeki eylemlerinde kendilerine destek veren ve seslerini kamuoyuna duyuran CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ile yönetimine teşekkürlerini sundu. Ücretsiz izin uygulamasının hala devam ettiğini ifade eden Migros Depo işçileri yaşanan on süreç hakkında CHP Kocaeli yönetimini bilgilendirdi. Başkan Yıldızlı, Migros depo işçilerine hak arayış süreçlerinde gerekli desteği daima vereceklerini ifade etti.
# Kocaeli, destek

01 Şub 2021 - 18:38 - Siyaset

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