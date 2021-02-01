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01 Şub 2021 - 18:41- Siyaset G: 01 Şub 2021 - 18:44

AKP’li yönetici zorla istifa ettirildiğini söyledi! “Yaptığınız pislikler gün yüzüne çıkacak”

AKP  Körfez İlçe Kadın Kolları yöneticisi zorla istifa ettirildiğini açıklayarak, sosyal medyadan zehir zemberek açıklamalarda bulundu

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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AKP Körfez ilçe Kadın Kolları Başkanlığına geçtiğimiz haftalarda Mine İzmir Demirkıyık atanmıştı. Göreve gelmesi sonrası kısa sürede yönetimini oluşturan Demirkıyık’ın listesinde yer alan isimlerden biri de Yeniyalı Mahallesi Kadın Kolları başkanlığını yürüten Sema Güler olmuştu. İlçe kadın kolları yöneticiliğine getirilen Güler, daha sonra sürpriz bir şekilde görevinden istifa etti. İstifa sonrası sosyal medya hesabından sert bir açıklama yapa Güler, istifa etmediğini zorla istifa ettirildiğini açıkladı.

ZORLA VE CEBREN İSTİFAM İSTENDİ”

Kırgın ve kızgın olduğunu ifade eden Güler 5 yıl boyunca Yeniyalı Mahallesi başkanlığı yürüttüğünü hatırlatarak, başarılı geçen mahalle başkanlığı süreci sonrası kadın kolları yönetimine alınarak ödüllendirildiğini ifade etti. Nedenini bilmediği bir şekilde istifasının istediğini söyleyen Güler, “İstifam ise zorla cebren il kadın kolları başkanımız tarafından yapıldı. Eski yönetimden bir grup arkadaş ve bir grup mahalle başkanı tekrar söylüyorum sebebini bilmediğim bir konuyu alakam olmamasına rağmen tarafıma yıkıp il başkanını kandırmışlar ve il başkanımıza defalarca benim hiçbir konuyla alakam yok ve bir dedikodunun da içinde yer almadım demem rağmen tekrar ediyorum il başkanı cepren zorla istifamı almıştır” ifadelerini kullandı.

YAPTIĞINIZ PİSLİKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK”

Sağlık sorunları nedeni ile istifasının alındığı söylenen Güler, hiççbir sağlık sorunun olmadığını ifade etti. “Herhangi bir dedikodu ile alakam yoktur. Yani istifamı gerektirecek bir durum yoktur ama istifa ettirildim. Ben bir iki kişi için değil davamızın lideri Recep Tayyip Erdoğan için ülkem için Ak Partideyim ve siz bugün zorla bir imza aldınız ama Partimden beni koparamadınız koparamayacaksınız. Yaptığınız pisliklerde gün gelecek su yüzüne çıkacak. Siz birtakım ahlaksızlıklara meyil edeceksiniz ama cezasını bana yıkacaksınız yok öyle gün olacak devran dönecek. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar” şeklinde konuştu. n alındığı söyleyen İlçe Yöneticisi Sema Güler

# AKP, Körfez

01 Şub 2021 - 18:41 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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