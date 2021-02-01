Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayısını açıkladı!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 1 Şubat verilerine göre son 24 saatte yapılan 141 bin 703 testle birlikte toplam test sayısı 29 milyon 773 bin 125’e ulaştı.

7 BİN 719 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Güncel tabloya göre semptom gösteren 636 hastayla birlikte 7 bin 719 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 485 bin 182’ye çıktı. Can kaybı da 124 artarak 26 bin 117’ye yükseldi.

ZATÜRRE ORANI ARTTI

Bugün 8 bin 16 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 370 bin 431’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.9, ağır hasta sayısı da bin 615 oldu. Dünkü tabloda ise hastalardaki zatürre oranı 4.7 olarak belirtilmişti.