KBFT'den sosyal sorumluluk projesi

İlimizin aktif sivil toplum kuruluşlarında biri olan, Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu, Sosyal Sorumluluk Projesi ''Çocuklar Geleceğimizdir'' kapsamında yaptığı cep telefonu ile profesyonel çekimi etkinliği, rekor sayıda katılımcı çocuğumuzun ilgisi ile karşılandı.
EĞİTİMLER ÜCRETSİZ
Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği Başkanı Kemal Kaya, her hafta cumartesi günü saat 14.oo-14.25 arası Zoom uygulaması üzerinden devam edecek olan eğitimlerin ücretsiz olup, bütün çocuklara ve gençlere açık olduğunu duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.