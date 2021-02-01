KBFT'den sosyal sorumluluk projesi

İlimizin aktif sivil toplum kuruluşlarında biri olan, Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu, Sosyal Sorumluluk Projesi ''Çocuklar Geleceğimizdir'' kapsamında yaptığı cep telefonu ile profesyonel çekimi etkinliği, rekor sayıda katılımcı çocuğumuzun ilgisi ile karşılandı.

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği Başkanı Kemal Kaya, her hafta cumartesi günü saat 14.oo-14.25 arası Zoom uygulaması üzerinden devam edecek olan eğitimlerin ücretsiz olup, bütün çocuklara ve gençlere açık olduğunu duyurdu.