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01 Şub 2021 - 21:29- Asayiş G: 01 Şub 2021 - 21:30

Vatandaşı 241 bin TL dolandıran sahte savcı yakayı ele verdi

İzmit'te telefonla arayarak kendisini savcı olarak tanıttığı vatandaşı 241 bin TL dolandıran şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
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Olay, 28 Ocak tarihinde İzmit'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede yaşayan bir vatandaşı telefonla arayan M.A.B., kendisini savcı olarak tanıtıp korkutarak bütün parasını kendilerine teslim etmesi gerektiğini söyledi. Daha sonra şahıs, vatandaştan 241 bin TL para alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan vatandaş durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, vatandaşı dolandıran M.A.B.’yi İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# İzmit, İstanbul

01 Şub 2021 - 21:29 İHA Kocaeli- Asayiş

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