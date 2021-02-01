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01 Şub 2021 - 22:53- Asayiş G: 01 Şub 2021 - 22:55

Rüşveti kabul etmeyen polisler ödüllendirildi

Darıca'da 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın kendisini serbest bırakmaları için teklif ettiği 1 milyon TL'lik rüşveti kabul etmeyen polisler, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.
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Darıca Bayramoğlu Mahallesi'nde “resmi belgede sahtecilik, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama” suçlarından toplam 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Polis ekiplerine ilk olarak sahte kimlik ibraz eden şahıs, kendisini serbest bırakmaları için 3 polis memuruna rüşvet olarak 500 bin lira nakit para ve 400 bin lira değerinde tekne teklif etti. Polis memurları bunun üzerine şahsı bir de rüşvet teklif etmekten işlem yaparak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O POLİSLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

O.K. isimli şahsı kendilerine teklif ettiği rüşveti kabul etmeyerek yakalayan polis memurları,  Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu tarafından ödüllendirildi. Ödül törenine emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri ve ilgili şube müdürleri katılırken, geriye kalan tüm birim amirleri ve ilçe emniyet müdürleri online olarak katıldı. Tipioğlu, verilen hediyelerin sembolik bir değerinin olduğunu, asıl ödülün aziz Türk milletinin gönlünde yer almak olduğunu, istenen ve beklenen polislik anlayışıyla görev yapıyor olmanın ne kadar önemli olduğunu vurguladı.
# Kocaeli

01 Şub 2021 - 22:53 - Asayiş

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