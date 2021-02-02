D-130’da ağaçlarda bakım ve budama yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi D-130 Karayolu Vezirçiftliği Kavşağı ile Yuvacık Kavşağı arasında kalan yol kenarında bulunan ağaçlarda bakım ve budama çalışması yaptı.
BAKIM VE BUDAMA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek hafta içi yoğun trafik nedeniyle yapamadığı çalışmalara ağırlık veriyor. Bu kapsamda taşıt trafiğini olumsuz etkileyen dalların budaması yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı D-130 Karayolu Vezirçiftliği Kavşağı ile Yuvacık Kavşağı arasında kalan yol kenarında bulunan ağaçlarda da bakım ve budama çalışması yaptı.
DALLAR TEMİZLENDİ
Özellikle araç geçişleri sırasında sıkıntı çıkaran dallar ekipler tarafından budandı. Gölcük – Kandıra istikametinde gerçekleştirilen çalışmada ağaçlar hastalıklara karşı ilaçlandı. Park ve Bahçeler tarafından bu hafta sonunda ise Kandıra – Gölcük istikametindeki ağaçlar da çalışma yapılacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.