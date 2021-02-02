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02 Şub 2021 - 12:09- Eğitim G: 02 Şub 2021 - 12:13

İşte yüz yüze eğitime geçişin detayları

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitime geçişin detaylarını açıkladı.
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Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları:

 "15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik."

"Daha önce de takvimimizde belirttiğimiz gibi 15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıla başlıyoruz."

"Köylerimizde salgının hiç olmadığı ya da düşük seyrettiği görüldüğünden çocuklarımızın eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarımızı tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz."

"1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler."

"Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, Mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir. Bu sınavların kapsamı 1 Kasım 2020'ye kadar geldikleri ders konularını içermektedir."

02 Şub 2021 - 12:09 - Eğitim

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