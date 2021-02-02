6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Alınan bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik sürdürülen bir soruşturma kapsamında, örgütün TSK yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4’ü aktif görevde Jandarma personeli olmak üzere 8 kişi gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şahısların sorgularının devam ettiği ve tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.