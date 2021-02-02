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02 Şub 2021 - 12:33- Asayiş G: 02 Şub 2021 - 12:36

6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik sürdürülen bir soruşturma kapsamında, örgütün TSK yapılanmasına yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı
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Alınan bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik sürdürülen bir soruşturma kapsamında, örgütün TSK yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4’ü aktif görevde Jandarma personeli olmak üzere 8 kişi gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şahısların sorgularının devam ettiği ve tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.
# Kocaeli

02 Şub 2021 - 12:33 - Asayiş

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