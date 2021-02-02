Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünden Portakal Satış İhalesi

Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 2021 yılı istihsali 15.920 ağaç portakal (tahmini 1.925.000 kg.) toplama işi müşteriye ait olmak üzere götürü olarak açık artırma usulü ile satılacak.
İhale 18 Şubat 2021 günü saat 14.00’te İşletme Merkezinde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatların uygun görülmediği takdirde ihale 25 Şubat 2021 günü aynı şartlarda tekrar edilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.