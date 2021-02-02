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02 Şub 2021 - 13:14- Gündem G: 02 Şub 2021 - 13:17

Büyükşehir işçisinin maaşı belli oldu

BELDE A.Ş.'de çalışan 5 bin 700 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi'nde sona gelindi. İşçilerin alacağı ücret belli olurken resmi açıklamanın Perşembe günü yapılması bekleniyor

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesine iştiraklerinden BELDE A.Ş.’de çalışan 5.700 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde geçtiğimiz hafta grev kararı alınmıştı. Belediyede örgütlü Hizmet İş Sendikası ile Yerel Sen arasında devam eden görüşmelerde sonuca varıldı. Günlük yevmiyesi 98 TL ile 125 TL arasında olan bir personelin yevmiyesi 157,4 TL’ye yükseldi. Buna göre 2 çocuklu personellerin en düşük net maaşı 4 bin 500 TL oldu. Yine 2 çocuklu personellerin sosyal yardımlı giydirilmiş aylık maaş ise 4 bin 900 TL’ye yükseldi. Belde AŞ’de yevmiyesi 144,94 TL olan işçilerin yevmiyesi 180,6 TL’ye yükseldi. Buna göre bu yevmiyeden maaş alan 2 çocuklu personelin net maaşı 4 bin 935 TL oldu. Giydirilmiş maaş ise 5 bin 385 TL’ye yükseldi.

“BAYRAM İKRAMİYELERİ DE BELLİ OLDU”

Yevmiyeleri 156,38 TL olan işçilerin yevmiyeleri 194 TL oldu. Buna göre iki çocuklu personellerin net maaşı 5 bin 178 TL oldu. Sosyal yardımlı giydirilmiş maaşlar ise 5 bin 643 TL’ye yükseldi. BELDE AŞ’de çalışan 5 bin 700 personelin Ramazan Bayramı brüt yardımı 500 TL olarak belirlendi. Kurban Bayramı yardımı ise brüt 1.000 TL’ye çıkarıldı. Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası bu sözleşme üzerinde anlaştı ve el sıkıştı. Ayrıca 7 aylık geriye dönük maaş farklarının ödenmesi konusunda da sıkıntı olmadığı bilgisi alındı. 

# Kocaeli, Büyükşehir

02 Şub 2021 - 13:14 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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