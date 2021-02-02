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02 Şub 2021 - 16:04- Gündem G: 02 Şub 2021 - 16:06

Anadolu Sigorta Akademi ile Anadolu Sigorta’da yeni dönem

Anadolu Sigorta, Sabancı Üniversitesi danışmanlığında her kademedeki çalışan, stajyer, acente ve tüm paydaşlarının iş ve sosyal hayatlarındaki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Anadolu Sigorta Akademi projesini hayata geçiriyor.
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Anadolu Sigorta, çalışanlarının, iş ortaklarının ve tüm diğer tüm paydaşlarının iş ve sosyal yaşamlarını desteklemek ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Anadolu Sigorta Akademi’yi hayata geçiriyor. Sabancı Üniversitesi danışmanlığında gerçekleştirilen proje, iş hayatına dair bilgi ve deneyim arttırmaya yönelik içeriklerin yanında, çalışanların hobileri ile sosyal sorumluluk faaliyetlerini de destekleyici bir hizmet sunmayı hedefliyor.

YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün şirket içi eğitim çalışmalarına yeni bir bakış açısı getiren Anadolu Sigorta Akademi, unvan ve görevden bağımsız olarak her çalışanın şirkete giriş yaptığı ilk gün itibarıyla kariyerlerini planlayıp, hedef ve gelişimlerine katkı sağlayıcı bir platform olarak Anadolu Sigorta’da yeni bir dönemi başlatıyor. Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, Anadolu Sigorta Akademi’yi Sabancı Üniversitesi ile birlikte kapsamlı çalışmalar ile geliştirdiklerini ve sürdürülebilirliği için tam zamanlı bir süreç yürüttüklerini belirtti.
# eğitim

02 Şub 2021 - 16:04 - Gündem

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