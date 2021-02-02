Turan, AK Kadın ve AK Gençlerle buluştu

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AKP Kandıra Kadın Kolları ve Gençlik Kolları yönetim kurulu üyelerinin ilk kez yapılan haftalık olağan toplantılarına katıldı. Belediye Meclis Üyeleri, AKP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Yunus Emre Furuncu ve ilçe yönetim kurulu üyesi Alper Tokgöz ile birlikte AKP Kandıra Gençlik Kolları Başkanı Ercüment Kan ve yönetimi ile ilk kez yapılan haftalık olağan gençlik kolları toplantısında bir araya gelen Başkan Turan, ''Gençlerle yol yürümek bizleri mutlu ediyor. Geleceğimiz gençlerimize çok büyük önem veriyoruz'' dedi.
“BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE YÜRÜYECEĞİZ”
AK Gençlerin ardından Kandıra Kadın Kollarının ilk haftalık olağan kadın kolları toplantısına, önceki dönem Kandıra İlçe Kadın Kolları Başkanları Fatma Yalçınkaya, Gülnur Bayram, Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte katılan ve Kandıra Kadın Kolları Başkanı Nilgün Gürcan ve yönetimi ile bir araya gelen Başkan Turan, “Beraber yol yürüdüğümüz değerli AK Kadınlarımızın bu davaya emekleri çok büyüktür. Konulan hedefler doğrultusunda birlik beraberlik içinde yürüyeceğiz. Yeni yönetiminiz hayırlı olsun ''dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.