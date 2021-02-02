KOÇKED, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Akmanşen’e gitti

Kocaeli Okul Öncesi Eğitim Kurumları, Çocuk Kulüpleri, Kreş ve Gündüz Bakım Evleri ve Eğitmenleri Derneği (KOÇKED) Başkanı Zeynep Gök ve yönetim kurulu üyeleri Esma Kalender ve Güliz Cop, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen'i ziyaret etti. KOÇKED yönetimi, Akmanşen’e kurumsal olarak sıkıntılarını aktardılar. Ziyarette, Covid-19 sürecine ilişkin sorunlar dile getirildi, fikir alışverişinde bulunuldu.

BAŞARILAR DİLEDİ

KOÇKED olarak kendilerine bağlı kurumların ve sektörün sıkıntılarını aktaran Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Gök, birlikte güçlü bir yapı olduklarını belirtti ve 2021 yılının verimli geçmesini temenni ettiklerini belirtti. Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerini ziyarete gelen dernek başkanı ve yönetim kuruluna başarılar diledi.