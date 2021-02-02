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02 Şub 2021 - 16:07- Siyaset G: 02 Şub 2021 - 16:12

İYİ Parti Kartepe’den muhtarlara teşekkür

İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel ve yönetimi, pandemi sürecinde en ön saflarda görev alan mahalle muhtarlarına teşekkür ziyaretinde bulunuyor
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İYİ Parti Kartepe İlçe Teşkilatı, pandemi ile mücadelede en ön safta olanlardan mahalle muhtarlarını ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulunuyor. Muhtar ziyaretlerine geçtiğimiz hafta Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Muhtarı Alaattin Küçük'ü makamında ziyaret ederek başlayan İYİ Parti Kartepe İlçe Teşkilatı, Dumlupınar Muhtarı İbrahim Kır ve Ertuğrulgazi Muhtarı Yücel Turak'ı ziyaret ederek devam etti.

“MAHALLELİNİN ABİSİ, ABLASI, KARDEŞİSİNİZ”

Kısa süre içerisinde Kartepe'nin 32 muhtarını da ziyaret edeceklerini belirten İlçe Başkanı Tamyüksel, "Muhtarlarımız görev yaptıkları mahallelerin ve o mahallede yaşayan vatandaşların bir nevi abisi, ablası, kardeşi gibidirler. Pandemi ile mücadele ederken de, kendi sağlıklarını hiçe sayarak mücadelenin en ön saflarında yer alanlar yine muhtarlarımızdı. Bizler de teşekkür etmek adına muhtarlarımızı ziyaret ediyor, hal hatır soruyoruz” dedi.

TOPLU SÖZLEŞMEYE DEĞİNDİ

Kartepe Belediyesi’nde çalışan işçilerin sözleşme dönemi ile ilgili de konuşan Tamyüksel "Bildiğiniz gibi Kartepe Belediyesi’nde; işveren ile işçiler sözleşme döneminde anlaşamamış, süreç arabulucu vasıtası ile devam ettirilmekte idi. Bu süreçte de bir uzlaşı sağlanamadığını, işçilerin grev oylamasına gideceğini de üzülerek takip etmekteyiz. Umarız belediyemiz ve idareciler, işçimizi böyle bir açmazın içine sürüklenmeden, uzlaşmanın bir yolunu bulurlar" dedi.

02 Şub 2021 - 16:07 - Siyaset

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