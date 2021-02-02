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02 Şub 2021 - 16:12- Gündem G: 02 Şub 2021 - 16:13

Aygün ve Yaman projeleri inceledi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, şantiyeleri gezerek ilçe genelinde yapımı devam eden projeleri inceledi
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve ilçede çeşitli temaslarda bulunan AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, çalışmaların devam ettiği proje alanlarına giderek son durumu yerinde inceledi. Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Belediyesi Meclis Üyesi Nurhan Baytak, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve teşkilat mensuplarının da hazır bulunduğu ziyaretler esnasında ilk olarak Fatih Mahallesi’nde yapımı devam eden Gençlik ve Spor Merkezi’ne gidildi.

“VAATLERİMİZİN YÜZDE 60’INI BİTİRDİK”

Ardından Aygün ve Yaman, sırasıyla Bahattin Çelik Spor Kompleksi, Çenesuyu Fabrikası depolama alanı ve ek bina inşaatı, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Yenikent Mahallesi Araptepe Mevkii'nde yapımı devam eden içerisinde 428 daire ve 7 işyerinin yer aldığı kentsel yenileme projesini gezerek, devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Aygün, henüz iki yıllık süreç bile dolmadan 41 vaadimizin yüzde 60’lık kısmını bitirdik. Yapımını tamamlayacağımız projelerimizle birlikte Derincemiz örnek bir ilçe olacak” dedi. Milletvekili Yaman da Başkan Aygün’e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
# Kocaeli, AKP, Derince

02 Şub 2021 - 16:12 - Gündem

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