Marangoz atölyesinde yangın çıktı

Alınan bilgiye göre, Karamürsel’e bağlı Karapınar Mahallesi'nde Saim Özbağ'a ait marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen itfaiye, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.