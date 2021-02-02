Jandarma’dan MHP’ye ziyaret

Kocaeli İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ümit İlbayı, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü’yü partinin il binasında ziyaret etti. Nezaket ziyareti olarak adlandırılan ziyarette taraflar karşılıklı olarak hediyeleşti. Ziyaret esnasında Jandarma Komutanı Ümit İlbayı, partinin ziyaretçi defterine mesaj yazarak imzaladı. Ziyaret ile ilgili MHP İl Başkanlığından, “Kocaeli İl Jandarma Alay Komutanımız Jandarma Albay Ümit İlbayı, MHP İl Başkanlığımıza ziyarette bulunmuştur. Nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederiz. MHP İl başkanı Aydın Ünlü Kocaeli İl Jandarma Alay Komutanımız Albay Ümit İlbayı’ya hediyelerini taktim etmiştir” açıklaması yapıldı.

“BOLU’NUN YANKILARI SÜRERKEN”

Geçtiğimiz ay Bolu İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ömer Ersever, Bolu Ülkü Ocakları’na ziyaret etmesi ulusal basında oldukça tartışılmıştı. Ziyaretin yankıları devam ederken Kocaeli’de de benzer bir ziyaret gerçekleşmesi tepkileri çekti. Bolu’da gerçekleşen ziyaret sonrası Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım'dan dikkat çeken bir çıkış yaparak, "Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu Madde 43’e göre askeri şahıslar siyasi faaliyette bulunamaz" demişti.

“SİYASİ FALİYETTE BULUNAMAZ”

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım yaptığı açılamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu Madde 43’e göre askeri şahıslar siyasi faaliyette bulunamaz. Ayrıca, 22 Mayıs 1930’da yürürlüğe giren Askeri Ceza Kanunu ile askeri şahısların siyasi faaliyetlere katılması yasaklandı. Halen yürürlükte olan Askeri Ceza Kanunu Madde 148’e göre, siyasi toplantılara resmi veya sivil kıyafetle katılanlar ile siyasi gösteri yapanlar bir aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Aynı Kanunun 30. Maddesine göre de siyasi faaliyetlere katılan ve üç aydan fazla hapis cezası alan askeri şahıslar Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilir” ifadelerini kullanmıştı.

“PROTOKOL LİSTESİNDE SİYASİ PARTİ YOK”

İl Jandarma Komutanlarının kabul edeceği ziyaretçiler ve yapacağı iade-i ziyaretler protokol listesine göre belirleniyor. Protokol listesinde, siyasi partiler ile siyasi partilerle ilişkisi/irtibatı olan ocak, gençlik kolları vb. kuruluşlar ise yer almıyor.