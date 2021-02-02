Ev arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Olay, dün akşam saatlerinde Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Kula (28), ev arkadaşı olduğu öğrenilen V.K. isimli şahıs ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Fatih Kula, V.K. tarafından bıçaklandı. Kula, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kula, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
V.K. ve olay sırasında evde olduğu belirlenen T.İ. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli V.K. gazetecilerin, "Neden yaptınız?" sorusunu ise "Ben yapmadım ki" diyerek yanıtladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.