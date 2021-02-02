Gölcükspor’a hükmen yenilgi şoku!

PFDK, Gölcükspor’a Çarşambaspor maçında oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuyu listesinde yazmasından ötürü hükmen mağlubiyet cezası verdi. Kırmızı siyahlıların deplasmanda oynadığı maç 0-0 sona ermişti. PFDK’dan konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde.
AÇIKLAMA
Gölcükspor Kulübü’nün, 28.01.2021 tarihinde oynanan Çarşambaspor-Gölcükspor müsabakasında, A Takım listesinde yer almayan sporcuların müsabaka isim listesine yazılması suretiyle, -Oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların müsabakada yer almasından dolayı- Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22/d maddesi uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılmasına karar verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.