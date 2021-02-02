Gölcükspor’a hükmen yenilgi şoku!

PFDK, Gölcükspor’a Çarşambaspor maçında oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuyu listesinde yazmasından ötürü hükmen mağlubiyet cezası verdi. Kırmızı siyahlıların deplasmanda oynadığı maç 0-0 sona ermişti. PFDK’dan konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde.

AÇIKLAMA

Gölcükspor Kulübü’nün, 28.01.2021 tarihinde oynanan Çarşambaspor-Gölcükspor müsabakasında, A Takım listesinde yer almayan sporcuların müsabaka isim listesine yazılması suretiyle, -Oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların müsabakada yer almasından dolayı- Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22/d maddesi uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılmasına karar verildi.