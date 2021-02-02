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02 Şub 2021 - 21:19- Asayiş G: 02 Şub 2021 - 21:24

Yürüyüş yolunda protesto yapan öğrencilere vatandaştan tepki

İzmit'te, Eğitim-Sen üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananlar nedeniyle eylem yaparken, bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Polis araya girerek vatandaşları uzaklaştırdı. 

Demirören Haber Ajansı
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İzmit Sabri Yalım Parkı’nda Eğitim-Sen, siyasi parti ve sivil toplum örgüt üyelerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik grup, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylar nedeniyle eylem yaptı. Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Suphi Yıldırım yaptığı açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi, öğrencisiyle, akademisyeniyle, idari ve teknik personeliyle siyasal tarihimizin sayfalarından silinmeyecek bir duruş sergiliyor. Rektörlerin atanarak değil seçimle gelmesini savunan, yöneticilerin de intihali, itaati ve yalanı değil liyakati görmek isteyen, tek tipçi, baskıcı ve kontrolcü bir öğrenme ortamı yerine eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir öğrenme iklimini talep eden üniversiteli gençler sabırla ve sebatla demokratik tepkilerini gösteriyor, taleplerini dile getiriyorlar. Başta LGBTİ’ler olmak üzere öğrencilerimizi hedef alan her türden ayrımcı, dışlayıcı, ötekileştirici yaklaşıma son verilmesini istiyoruz." diyerek, Melih Bulu’nun istifa etmesini istedi. 

Bu arada eylem yapan gruba bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Araya giren polisler vatandaşları uzaklaştırdı. Açıklamanın ardından eylem sona erdi. 

# Kocaeli, İzmit, eğitim

02 Şub 2021 - 21:19 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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