Başkan Ellibeş’ten “Provakasyona dur de” çağrısı

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellbeş, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamasını bahane ederek ikinci Gezi Eylemi’ne kalkışanların asla hedefine ulaşamayacaklarını belirterek, “Yalan ve iftira ile milletimizin aklını karıştırmak istiyorlar. Hep birlikte bu oyunu bozalım, provakasyona dur diyelim” dedi.

İÇLERİNDE PKK İLE ALAKALI ŞÜPHELİLER VAR

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Boğaziçi Üniversitesi’nde dün akşam gözaltına alınan 159 şüpheliden 101’inin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığını, 89’unun 24 farklı şehirde oturduğunu, 19’unun öğrenci olmadığını, 19’unun DHKP-C, 23’ünün MLK, 9’unun PKK terör örgütüyle alakalı daha önce adli işlem gördüğünü hatırlattı. Öğrencilerin toplu yürüyüşünü engellemek için “Aşağıdan yürüyün” diyen polis müdürünün sözlerinin “Aşağıya bak” diye değiştirilerek sosyal medyada yayıldığını ve buna karşılık Atatürk’ün sözlerinden sözde alıntı yaparak polise karşı eylem başlatıldığını belirtti. Her türlü yalan ve iftira ile yeni bir Gezi Eylemi kalkışmasıyla karşı karşıya olduklarını belirten Başkan Ellibeş, bu provakasyona herkesi dur demeye davet ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:

KUTSAL DEĞERLERE SAHİP ÇIKANLAR FİŞLENDİ

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yasalara uygun olarak Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması sonucu bu atamaya karşı oldukları iddiasıyla protesto ve gösterilerle provokasyon yoluna başvurulmuştur. Bu eylemlerin üzerinden çok geçmeden bu bir grup provokatör tarafından kutsalımız ve kıblemiz Kâbe'nin temsili maalesef ki ayaklar altına alınmaya çalışılmıştır. Söz konusu girişime tepkili eleştiriler sonrasında yapılanın aslında bir sanat eseri olduğu savunularak milletimizin manevi değerleriyle ve hassasiyetleriyle adeta alay edilmiştir. Üstelik tüm bu yaşananlar sonrası bu olayların açığa çıkmasına vesile olan üniversiteli öğrencilerimizi fişleyen dosyalar hazırlayıp, bu öğrenciler hedef gösterilmiştir.”

DEVLETİMİZ FIRSAT VERMEYECEKTİR

“Bu eylemlerden; yalan, iftira ve dezenformasyonla terör örgütleri ve marjinal grupları sahaya sürerek beklentiye girenler ve yeni bir Gezi Parkı kalkışması planlayanlar bilmelilerdir ki, Türkiye artık o eski Türkiye değildir. Önce üniversiteleri politize ederek işe koyuldukları tarihimizdeki sayısız örnekleriyle alenen anlaşılmaktadır. Buradan hareketle birtakım üniversitelerin kendilerini kurtarılmış bölge gibi ilan edip bu mantıkla hareket etmesine izin verilmeyecektir. Devletimiz attığı her adımda kurumlar arasında bir fark gözetmeksizin üniversiteleri aklın ve bilimin ışığında araştırma, eğitim ve topluma hizmet merkezleri yapma yolunda hiçbir tavize fırsat vermeyecektir.”