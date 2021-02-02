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02 Şub 2021 - 21:29- Spor G: 02 Şub 2021 - 21:31

Derince’nin rakibi son sıradaki Manisa!

3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor son sıradaki Manisaspor ile deplasmanda  karşılaşacak. Mücadele saat 13.00’te başlayacak.

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
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Geride bıraktığımız hafta Arnavutköy Belediyespor’u sahasında 4-0 mağlup ederek ikinci yarıya çok iyi bir başlangıç yapan Belediye Derincespor bugün ligin son sırasında yer alan Manisaspor’a konuk olacak. Sarı kart cezalıları Muhammed Fatih Yıldırım ve Koray Baykara’nın forma giyemeyeceği sarı lacivertliler Ege deplasmanında hata yapmak istemiyor.

TEKİRDAĞ’DAN SERKAN ERYILMAZ YÖNETECEK

Bu sezon oynadığı 16 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi ile 24 puan toplayan Belediye Derincespor altıncı sırada yer alıyor. Manisaspor ise 16 maçta sadece 1 kez kazandı ve sadece 9 puan toplayabildi. Son sıradaki rakibini deplasmanda devirip üst sıralar adına önemli bir adım daha atmayı hedefliyor. Karşılaşmayı Tekirdağ’dan Serkan Eryılmaz yönetecek. 

 

02 Şub 2021 - 21:29 - Spor

Muhabir Ali Köksal

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