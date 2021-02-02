Derince’nin rakibi son sıradaki Manisa!

Geride bıraktığımız hafta Arnavutköy Belediyespor’u sahasında 4-0 mağlup ederek ikinci yarıya çok iyi bir başlangıç yapan Belediye Derincespor bugün ligin son sırasında yer alan Manisaspor’a konuk olacak. Sarı kart cezalıları Muhammed Fatih Yıldırım ve Koray Baykara’nın forma giyemeyeceği sarı lacivertliler Ege deplasmanında hata yapmak istemiyor.
TEKİRDAĞ’DAN SERKAN ERYILMAZ YÖNETECEK
Bu sezon oynadığı 16 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi ile 24 puan toplayan Belediye Derincespor altıncı sırada yer alıyor. Manisaspor ise 16 maçta sadece 1 kez kazandı ve sadece 9 puan toplayabildi. Son sıradaki rakibini deplasmanda devirip üst sıralar adına önemli bir adım daha atmayı hedefliyor. Karşılaşmayı Tekirdağ’dan Serkan Eryılmaz yönetecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.