Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
02 Şub 2021 - 21:31- Siyaset G: 02 Şub 2021 - 21:33

Gelecek Partisi’nden Aydın Ünlü’ye sert tepki
mask

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü’nün  Derince İlçe Başkanları Zeki Omurca’nın sözlerinin partiyi bağlamadığını söylemesine tepki göstererek, “Hem kişisel hem kurumsal hesaptan yapılan açıklamalar kimi bağlıyor o zaman” diye sordu. Başaran, Ünlü’nün ‘O vatandaş kendini dövdüren kendisini kameraya çektiren bir vatandaştır. Kamerayı koyanlar kim, tüm Türkiye bu gerçeği görecektir.’ifadelerini ise yakışıksız bulduklarını söyledi.

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü il binasında düzenlediği basın açıklamasında kullanmış olduğu ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirten Ömer Faruk Başaran, “İktidar ortakları işlerine gelmeyen yada kamuoyunda tepkiyle karşılanan her türlü eylem ve hareketi, partimizi bağlamıyor şeklinde yaptıkları açıklamalarla geçiştiriyorlar. Her geçen gün gerilen siyasi ortamda ilçe başkanlarının yaptığı paylaşımları bu şekilde geçiştirmeye çalışmalarını esefle kınıyoruz. Şiddetin her türlüsünü kınamalıyız. Karşısında durmalıyız. Bu arada bu paylaşımlar suçu ve suçluyu övme değilmidir, suç değil midir. İktidarla ilgili en ufak bir şeyde harekete geçen, soruşturma açan, ifade alan savcılarımız ne yapmıştır?” dedi.

Bilindiği üzere Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 15 Ocak 2021 tarihinde Ankara'daki evinin önünde uğradığı saldırı sonucu yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Bu saldırıdan sonra MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca tarafından Özdağ’ın hastanedeki fotoğrafı kurumsal hesaptan paylaşılarak  “Ne oldu geleceği olmayan partinin gnl bşk yrdc Selçuk Özdağ?” ifadeleri ile şahsi hesabından yapmış olduğu “"Nush ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Geleceği olmayan bir partinin genel başkan yardımcısı, yaptığı klavye kahramalığı sonucu bu hale gelmiştir yapanların ellerine sağlık” paylaşımları yapmıştı. Bu skandal paylaşımlar kamuoyunda büyük tepki toplayınca hesaplar askıya alınmıştı.

# Kocaeli, Derince

02 Şub 2021 - 21:31 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Ellibeş’ten “Provakasyona dur de” çağrısı mask
Başkan Ellibeş’ten “Provakasyona dur de” çağrısı
İYİ Parti Kartepe’den muhtarlara teşekkür mask
İYİ Parti Kartepe’den muhtarlara teşekkür
Turan, AK Kadın ve AK Gençlerle buluştu mask
Turan, AK Kadın ve AK Gençlerle buluştu
Alyüz toplantıya gelmedi mask
Alyüz toplantıya gelmedi
Güler: Vatandaş hava yerine zam soluyor mask
Güler: Vatandaş hava yerine zam soluyor
Bu kez Migros depo işçileri CHP Kocaeli’yi ziyaret etti mask
Bu kez Migros depo işçileri CHP Kocaeli’yi ziyaret etti
Anket Darıca Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’li sanayiciye Japon mühendisler hayran kaldı mask
İzmit’li sanayiciye Japon mühendisler hayran kaldı
Ölmek üzereyken bulundu! Şimdi görenler şaşırıyor mask
Ölmek üzereyken bulundu! Şimdi görenler şaşırıyor
Kocaeli’de işçiler iş bırakma eylemi yaptı mask
Kocaeli’de işçiler iş bırakma eylemi yaptı
Kocaeli'de 3 bin 500 metrekarelik tavuk çiftliği alev alev yanıyor mask
Kocaeli'de 3 bin 500 metrekarelik tavuk çiftliği alev alev yanıyor
Aşı olan 22 yaşlı öldü! Panik büyüyor mask
Aşı olan 22 yaşlı öldü! Panik büyüyor
4 genç başlarından vurularak öldürüldü mask
4 genç başlarından vurularak öldürüldü

GALERİ

Eşine destek olmak için girdiği evinin mutfağından 23 bin kişiye ulaştı mask
Eşine destek olmak için girdiği evinin mutfağından 23 bin kişiye ulaştı
BİLNET Kocaeli MUN, sertifikalarını aldı mask
BİLNET Kocaeli MUN, sertifikalarını aldı
Kocaeli'de 3 bin 500 metrekarelik tavuk çiftliği alev alev yanıyor mask
Kocaeli'de 3 bin 500 metrekarelik tavuk çiftliği alev alev yanıyor
Kısıtlama ihlalinden tutanak tutan polislerin gerçek olduğuna inanmadı mask
Kısıtlama ihlalinden tutanak tutan polislerin gerçek olduğuna inanmadı
Avusturya’da 1 yıl beklediği özel eğitimi Kocaeli'de 1 ayda aldı mask
Avusturya’da 1 yıl beklediği özel eğitimi Kocaeli'de 1 ayda aldı
Günlük kiralık evdeki cinayet şüphelisi Kocaeli’de yakalandı mask
Günlük kiralık evdeki cinayet şüphelisi Kocaeli’de yakalandı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL