Gelecek Partisi’nden Aydın Ünlü’ye sert tepki

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü’nün Derince İlçe Başkanları Zeki Omurca’nın sözlerinin partiyi bağlamadığını söylemesine tepki göstererek, “Hem kişisel hem kurumsal hesaptan yapılan açıklamalar kimi bağlıyor o zaman” diye sordu. Başaran, Ünlü’nün ‘O vatandaş kendini dövdüren kendisini kameraya çektiren bir vatandaştır. Kamerayı koyanlar kim, tüm Türkiye bu gerçeği görecektir.’ifadelerini ise yakışıksız bulduklarını söyledi.

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü il binasında düzenlediği basın açıklamasında kullanmış olduğu ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirten Ömer Faruk Başaran, “İktidar ortakları işlerine gelmeyen yada kamuoyunda tepkiyle karşılanan her türlü eylem ve hareketi, partimizi bağlamıyor şeklinde yaptıkları açıklamalarla geçiştiriyorlar. Her geçen gün gerilen siyasi ortamda ilçe başkanlarının yaptığı paylaşımları bu şekilde geçiştirmeye çalışmalarını esefle kınıyoruz. Şiddetin her türlüsünü kınamalıyız. Karşısında durmalıyız. Bu arada bu paylaşımlar suçu ve suçluyu övme değilmidir, suç değil midir. İktidarla ilgili en ufak bir şeyde harekete geçen, soruşturma açan, ifade alan savcılarımız ne yapmıştır?” dedi.

Bilindiği üzere Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 15 Ocak 2021 tarihinde Ankara'daki evinin önünde uğradığı saldırı sonucu yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Bu saldırıdan sonra MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca tarafından Özdağ’ın hastanedeki fotoğrafı kurumsal hesaptan paylaşılarak “Ne oldu geleceği olmayan partinin gnl bşk yrdc Selçuk Özdağ?” ifadeleri ile şahsi hesabından yapmış olduğu “"Nush ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Geleceği olmayan bir partinin genel başkan yardımcısı, yaptığı klavye kahramalığı sonucu bu hale gelmiştir yapanların ellerine sağlık” paylaşımları yapmıştı. Bu skandal paylaşımlar kamuoyunda büyük tepki toplayınca hesaplar askıya alınmıştı.